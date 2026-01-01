Какво помага на човек да достигне 102 години и да запази добро качество на живот? Отговор на този въпрос даде проф. Иво Петров, който проследява състоянието на 102-годишната Олимпиада Сарсакова. Преди повече от пет години, когато е била на 96, тя е претърпяла интервенция за смяна на аортната клапа заради тежка аортна стеноза.

„При симптоматичната аортна стеноза 5-годишната смъртност е 50%“, обясни кардиологът. Въпреки това днес пациентката е в много добро състояние. „От гледна точка на сърдечната функция е перфектна. Помпената функция на сърцето е запазена и тя няма абсолютно никакви оплаквания“, каза проф. Петров пред NOVA NEWS.

Самата Олимпиада Сарсакова свързва дълголетието си с активния начин на живот: „Много съм работила“, разказва 102-годишната жена. Тя споделя, че през живота си е консумирала предимно зеленчуци и плодове, почти не е пиела алкохол и е поддържала активност. „Трябва да работи много. Ето това е тайната“, казва тя.

За проф. Петров обаче важна роля имат не само навиците, но и превенцията. „Сърдечно-съдовото здраве е едно от основните, които водят до увеличаване не само на живота, но и на качеството на живота“, подчерта той. Сред основните му препоръки са ежедневното движение, поддържането на нормално тегло, отказът от тютюнопушене и проследяването на холестерола, кръвното налягане и кръвната захар.

Кардиологът коментира и две от най-популярните ежедневни изкушения – алкохола и кафето. Според него съвременните препоръки са за никакъв или минимален прием на алкохол. За кафето проф. Петров е по-категоричен: „Едно-две кафета на ден нямат никакъв проблем“. А самият той започва деня си с кафе и кратка сутрешна гимнастика, която прави от години.

Повече вижте във видеото.