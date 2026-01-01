Пловдивският окръжен съд гледа мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишлено убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

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Окръжният прокурор Димитър Молев поиска делото да се гледа при закрити врата. Същото искане отправи и защитникът на обвиняемия – адвокат Диляна Агова. Тя поиска и отлагане на делото с един час, за да може да се запознае с материалите по него. Съдията от Окръжния съд – Пловдив, Петко Минев уважи и двете искания и реши делото да се гледа при закрити врата, като само огласяването на мярката ще бъде публично.

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Мъжът беше арестуван вечерта на същия ден в София.

Към момента са събрани доказателства, че около 1:00 ч. през нощта в жилищна кооперация мъжът е прострелял с огнестрелно оръжие Филипов. Подаден е бил сигнал на тел. 112 и на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта му. Двамата са се познавали. Първоначалните данни сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен – неуредени финансови отношения между двамата, каза пред журналисти в деня след убийството наблюдаващият прокурор Димитър Молев.

По досъдебното производство се провежда активно, всеобхватно и обективно разследване. Извършени са множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Иззети са веществени доказателства, част от които са предмет на изследване по назначени по делото експертизи и други процесуално-следствени действия.

Работи се по различни версии, включително за евентуално установяване на съпричастност на други лица към извършването на престъплението.