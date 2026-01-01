Капитанът на Канарите Йордан се превърна в първия обитател на новата страховита територия в “Игри на волята” – Вишката, след загуба на Арената тази вечер. Място в голямата игра пък намери последната обитателка на Блатото Виктория след ключова индивидуална победа.

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Преди елиминационната битка новодошлият Марио бе посочен за главен виновник за незадоволителното представяне на Канарите във вчерашната битка за неприкосновеност. Гласовете от племенния съвет го изпратиха на решителен дуел за спасение срещу Йордан. Марио грабна ранна преднина, която му донесе спасение, 100 златни гроша и възможност да направи предположение за победител в следващата звездна битка.

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Въпреки загубата, Йордан получи възможност да продължи играта в най-новата територия на екстремното риалити – Вишката. Там той ще живее сам в очакване на следващия елиминиран воин. Всяка седмица двамата съперници ще се изправят в дуел, а последният обитател на суровата локация ще се класира директно за финалите.

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Вторият сблъсък противопостави последните двама представители на Обречените – Виктория и Теодора. Счетоводителката Виктория успя да надделее и да заслужи последното място във Войната на племената, поставяйки рекорд след 48-дневен престой на Блатото.

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Елиминираните воини Теодора и Тома са следващите ексклузивни гости в подкаста “След Игрите”. Там инфлуенсърката и джудистът разказаха в детайли за своето приключение в “Игри на волята”, за враждите при Вулканите и Канарите и научените уроци. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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Вълнуващите моменти продължават утре вечер от 20:00 ч. по NOVA със следващия сблъсък от надпреварата LactoFlor – Битка на звездите. В него отборът на Ваня Запрянова и Светлин Митев ще се изправи срещу дуото Николай Начев-Дино и Цвети Станева.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.