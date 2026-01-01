В събота ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд в низините и котловините видимостта ще е все още намалена. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток, ще е слаб.

Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

Октомврийски студ скова планините: Измериха минус 10 градуса на Мусала

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд на места върховете и билата ще бъдат обхванати в облаци. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня облачността ще се разкъса, мъглите ще се разсеят и ще има и слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 16°-18°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.