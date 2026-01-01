Записи от охранителна камера, с които NOVA разполага, показват тримата мъже, задържани във връзка с убийството на бизнесмена Слави Бинев в столичния квартал „Павлово“. На кадрите се вижда как тримата влизат в дома на бизнесмена.

Те бяха арестувани около час след престъплението на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. Двама от задържаните са с турски имена, а третото е с българска лична карта.

Мъжете били гости на Бинев и се занимавали със строителство. Изграждали два комплекса на територията на София. На този етап няма данни за връзка между Бинев и фирмата, която се занимава със строителството.

Слави Бинев е убит в София, трима са задържани

У тях властите открили две оръжия. Едното било изхвърлено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичката на едно от лицата. Задържаните имали разрешително за притежаване на оръжие.

Според главния секретар на МВР на този етап няма достатъчно основания да се говори за поръчково убийство. Предполага се, че мотивът за престъплението са неуредени финансови отношения.

Софийската градска прокуратура вече образува досъдебно производство по случая. Очаква се в неделя да стане ясно дали на тримата задържани ще бъдат повдигнати обвинения и дали ще бъдат задържани за срок от 72 часа.