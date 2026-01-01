Известният бизнесмен Слави Бинев е бил убит, потвърдиха от ГДНП. Заподозрените за убийството му са задържани.

Кой е Слави Бинев (БИОГРАФИЯ)

Според информацията той е бил застрелян в столичния квартал "Павлово" тази сутрин.

Сигналът е получен малко преди 10.30 ч., потвърдиха от СДВР и Спешна помощ. Линейката дошла за 7 минути, но спешните медици само констатирали смъртта на жертвата.

По информация на NOVA за убийството сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той казал, че на мястото дошли непознати хора, чули се изстрели и когато отишъл да разбере какво се случва, видял Бинев убит. По неофициална на източници на NOVA бизнесменът е прострелян в главата и тялото при спор с познати в дома му.

Тримата заподозрени са задържани на АМ "Хемус". Били са с оръжие.