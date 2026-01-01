Слави Бинев (60 г.) е едно от познатите имена в българския бизнес и политически живот от годините на прехода. Роден е на 10 декември 1965 г. в София.

Той е убит на 24 октомври 2026 г.

Слави Бинев е убит в София

Започва кариерата си като състезател и треньор по таекуондо, след което навлиза в бизнеса с нощни заведения, ресторанти и развлекателни комплекси. През 90-те години развива дейността си чрез холдинга „Ер Систем“ и се утвърждава като влиятелна фигура в столичния нощен живот.

Името му е свързвано и с конфликти в бизнес средите през прехода. Един от най-известните случаи е сблъсъкът му с боса на ВИС-2 Георги Илиев, довел до съдебно дело за побой.

През 2007 г. Бинев влиза в Европейския парламент от листата на „Атака“, където остава два мандата – до 2014 г. Впоследствие е депутат в 43-тото Народно събрание от Патриотичния фронт. През 2014 г. оглавява парламентарната комисия по култура и медии, но подава оставка след протести срещу назначението му.

През последните години Бинев е активен основно в спортното управление като президент на Българската федерация по таекуондо и заема ръководни позиции в европейските структури на спорта.