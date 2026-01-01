Известният бизнесмен Слави Бинев е бил убит в София. Заподозрените за убийството му са задържани.

БГНЕС

Кой е Слави Бинев (БИОГРАФИЯ)

Според информацията той е бил застрелян в столичния квартал "Павлово" тази сутрин.

БГНЕС

Сигналът е получен малко преди 10.30 ч., потвърдиха от СДВР и Спешна помощ. Линейката дошла за 7 минути, но спешните медици само констатирали смъртта на жертвата.

И. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов каза пред журналисти, че на адреса са присъствали три лица, познати на Бинев. Те са били негови чести гости, както и във вчерашния ден. Свидетел, установен на място, съобщава, че е чул изстрел и е забелязал трима душа да се оттеглят с кола в неизвестна посока. Незабавно е обявена тревога, предприети са заградителни мероприятия на територията на София и страната. По-късно автомобилът е засечен да напуска София, малко по-късно около тунел "Траянови врата" и лицата са "приведени в безпомощно състояние" и са задържани. Двама от задържаните са с турски произход, а един е българин.

Установени са две оръжия, едното са се опитали да го укрият, като са изхвърлили непосредствено преди спирането на автомобила. Другото е намерено в чантичка на единия от возещите се в колата.

"Предполагаме, че мотивът за убийството са неуредени финансови отношения", каза Николов и допълни, че според предварителната информация лицата, които са били гости на Бинев, са се занимавали със строителство и имат строителна фирма. Към момента изграждат два комплекса в София. За момента не се намира свързаност на Бинев с на фирмата, изграждала комплексите.

Предполага се, че убийството е извършено с пистолет. Бинев е прострелян в главата. На огледа е забелязана една гилза. "Начинът, по който действат предполагаемите извършители, ме навежда на мисълта, че с укритото оръжие е извършено убийството, след като искат да го укрият, непосредствено преди задържането", обясни Николов. Другото оръжие също е пистолет, по непотвърдени данни, то е законно притежавано.

"От събраните до момента доказателства считам, че деянието не може да се причисли към тези с поръчков характер. Най-вероятно е възникнало нещо спонтанно. Не можем да кажем за организираност. В момента на влизане и излизане - хората не си прикриват нито лицата, нито автомобила, с който са дошли", обясни още Николов. Има свидетел, който забелязва тяхното влизане и оттегляне, но няма свидетел-очевидец на разговора.

"По начина, по който е извършено самото действие. Те са поканени в къщата на убития бизнесмен, не считам, че може да се направи основателно предположение за поръчка на убийството", завърши Николов.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков каза пред журналисти, че задържаните ще бъдат конвоирани в СДВР, където ще се води досъдебното производство. Материалите за прокуратурата ще бъдат докладвани утре.