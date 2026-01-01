На 24 октомври 2026 г. в Министерството на външните работи на Унгария заместник министър-председателят на Република България Иво Христов проведе среща със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан. Срещата се състоя в рамките на посещението на българския вицепремиер в Будапеща в периода 22–24 октомври 2026 г. по повод честванията на 70-ата годишнина от Унгарската революция и борбата за свобода от 1956 г., проведени на 23 октомври. В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси от двустранния, европейския и международния дневен ред, както и възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството между България и Унгария.

Анита Орбан определи настоящата седмица като „седмица на България“, имайки предвид интензивния политически диалог между двете страни и осъщественото от нея официално посещение в София на 19 октомври 2026 г. по повод отбелязването на десетата годишнина от обявяването на тази дата за Ден на българо-унгарското приятелство. Унгарският вицепремиер и външен министър изрази благодарност за оказания топъл прием и отличната организация на визитата, като открои ползотворните разговори с българския министър на външните работи Велислава Петрова по широк кръг въпроси от двустранния и международния дневен ред.

От своя страна Иво Христов благодари за възможността да участва в честванията на 70-ата годишнина от Унгарската революция от 1956 г., като подчерта нейното историческо значение и ролята ѝ на символ на стремежа към свобода и демокрация. Той отбеляза, че събитията от 1956 г. са послужили като вдъхновение за последвалите демократични движения и борби за свобода в Европа.

Основен акцент в разговорите бяха актуалните вътрешнополитически процеси в България и Унгария, както и предизвикателствата пред сигурността и стабилността в регионален и международен план. Двамата заместник министър-председатели обмениха мнения относно приоритетите на новите правителства, като откроиха сходствата в задачите, които стоят пред тях.

Събеседниците изразиха удовлетворение от традиционно отличните българо-унгарски отношения, основани на приятелство и взаимно доверие, като отбелязаха липсата на открити въпроси в двустранния дневен ред. Беше потвърдена готовността за поддържане на активен политически диалог и по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството в области от взаимен интерес, сред които търговията, инвестициите, енергетиката, свързаността и туризмът. Иво Христов и Анита Орбан потвърдиха интереса на двете страни към изграждането на вертикалния газов коридор.

Специално внимание беше отделено на актуалната среда за сигурност в Европа и Черноморския регион. Бяха откроени близките позиции на България и Унгария по редица въпроси от европейския дневен ред и потвърдена общата готовност за засилване на взаимодействието в рамките на съюзите, в които ченуват и в интерес на европейската стабилност.

В заключение беше изразена взаимна готовност за продължаване на контактите на високо политическо равнище и за пълноценно използване на потенциала за по-нататъшно развитие на българо-унгарското партньорство.