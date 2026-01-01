Задържан е служителят на Националната служба за охрана, който избута журналистката Соня Колтуклиева, съобщи самата тя. Това се случи при опита ѝ да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Инцидентът се разигра пред централата на „Прогресивна България“ и бе заснет на видео и разпространен в социалните мрежи, а това предизвика остри политически реакции, искания за оставки и проверка на действията на охранителите. След случилото се Колтуклиева потърси медицинска помощ, а НСО уведоми Военната прокуратура.

Служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева, опозицията иска извинения и оставка (ВИДЕО)

След като и двамата участници в инцидента бяха разпитани, охранителят беше отведен от Военна полиция с белезници, а от НСО потвърдиха за NOVA, че се е явил доброволно на разпит. А Соня Колтуклиева застана пред медиите след като даде показания.

Доцова съжалява за инцидента с Колтуклиева: Това е абсолютно недопустимо

„Два часа и половина седях в прокуратурата. Задържаха служителя на НСО, който ме бутна. Образуваха досъдебно производство. Дойдоха Михаела Доцова и Антон Кутев, тя изказа съжаление за случилото се, но се оправда, че се е стресирала, защото видяла само мен отвън. Казах ѝ да напусне, усъмних се в искреността ѝ. Опитват да изкарат мен виновна. На Кутев казах, че не исках да го виждам, защото е арогантен. Още пред централата изпитвах нечовешка болка, а Александър Нейчев, който е заместник-председател на „Прогресивна България“, каза, че съм направила провокация. А аз просто гоня тези, които не ми дават отговори“, каза Колтуклиева пред Военно-апелативната прокуратура.

На въпрос дали смята, че действията на охранителя са били умишлени, тя отговори: „Той го направи със засилване. Аз бях с телефон в ръка, не с оръжие. Какво можех да направя на председателя на Народното събрание? Можеха да ме хванат, можеха да застанат между нас. Не беше необходимо да се стига дотук“.

Колтуклиева съобщи, че при падането е получила травма на рамото, като по думите ѝ лекарите са установили фрактура. „Доктор от ВМА ми каза: „От всичко най-лошо, което можеше да ви се случи, това не е най-лошото“. Аз дори не съм виждала медицинските документи. Направиха ми някъде около шест снимки - на главата, на врата, на прешлените, на вътрешните органи, на краката, на всичко. Но документите са във Военната прокуратура“, обясни тя.

Журналистката уточни, че ръката ѝ не е обездвижена с шина заради силната болка и че възнамерява да потърси допълнителна медицинска помощ.

„Само ме превързаха, защото болката е толкова силна, че не могат да сложат шина. Някак си я застопориха, за да мога да вървя. Казах, че искам да отида в болница. Но преди това трябваше да дам показания пред полицаите от Четвърто районно управление и пред Военната прокуратура“, посочи Колтуклиева.

Тя разказа и за подкрепата, която е получила след инцидента. По думите ѝ, докато е била във Военномедицинска академия, телефонът ѝ не е спирал да звъни. „Много хора ми се обадиха. Докато бяхме в болницата, ми казаха, че са звънели Илияна Йотова, Кирил Вълчев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов. Видях обаждания и от Слави Трифонов, и от Тошко Йорданов. Но когато влезеш в сградата на прокуратурата, не ти разрешават да си гледаш телефона, затова не съм успяла да видя всички“, обясни тя.

Журналистката припомни и други случаи, в които според нея е била обект на грубо отношение при опити да задава въпроси на публични личности. „Когато тръгнах да питам Илияна Йотова за Петричкия Ескобар, тя излизаше от Народния театър и нейните бодигардове застанаха пред мен. Даже старшият каза: „По-нежно, по-нежно“. А в Президентството, когато Йотова връчваше мандата на Андрей Гюров, аз се развиках, че прави голяма грешка. Тогава ме блъсна Стоян Тричков, който сега е депутат от „Прогресивна България“. Имаше и жена от пресцентъра, а един от бодигардовете ме подпираше отзад. Тогава се обадих на генерал Тонев, за да му кажа, че така не бива. Много пъти съм се обаждала и съм писала във Facebook“, разказа Колтуклиева.

Тя призова за промяна в отношението на охранителните служби към журналистите и гражданите. „Всеки един от вас би могъл да бъде подложен на тази агресия. Защо? Аз какво ще направя на председателя на Народното събрание? Трябва нещо да се промени - законът, поведението. Някой в тази държава се чувства като последна инстанция на истината, без да се впечатлява какво прави с хората. Без да се впечатлява“, заяви журналистката.

След изявлението Колтуклиева съобщи, че отново ще потърси лекарска помощ.

Припомняме, че случаят доведе до широк обществен и политически отзвук. Повод стана видеозапис, разпространен в социалните мрежи, на който се вижда как журналистката отваря вратата на автомобил от охранителния конвой на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да ѝ зададе въпрос. При последвалата намеса на служител на НСО Колтуклиева е избутана и пада на земята.

След инцидента журналистката е прегледана в спешното отделение на Военномедицинска академия. От лечебното заведение потвърдиха, че са ѝ извършени необходимите медицински прегледи и манипулации, след което е освободена за домашно лечение. Подробности за здравословното ѝ състояние не бяха оповестени заради изискванията за защита на медицинската информация.

Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила незабавна и щателна проверка на действията на служителите си. Оттам увериха, че при установяване на нарушения ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

В позицията си НСО същевременно призова за зачитане на неприкосновеността на охраняваните лица, като подчерта, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на охранителите съгласно закона.

Малко след случилото се председателят на парламента Михаела Доцова потърси лична среща със Соня Колтуклиева. Първоначално тя отишла във ВМА, а след като разбрала, че журналистката вече е напуснала болницата, се срещнала с нея в сградата на военната прокуратура.

Доцова определи инцидента като „абсолютно недопустим“ и изрази дълбокото си съжаление. Тя заяви, че уважава журналистическата професия независимо от политическите позиции на отделните представители на медиите.

Председателят на Народното събрание разказа, че се е стреснала, когато Колтуклиева отворила вратата на автомобила ѝ. По думите ѝ след това охранителите затворили вратата, а тя не е видяла как точно се е развила ситуацията след потеглянето на колата. Доцова подчерта, че НСО действа по собствени правила и протоколи и тя няма правомощия да дава нареждания на служителите на службата. Въпреки това заяви, че ще настоява за пълна проверка и прозрачност.

Случаят предизвика вълна от политически реакции. Президентът Илияна Йотова осъди действията на служителя на НСО като „недопустими и прекомерни“ и поиска спешна проверка и поемане на отговорност при установени нарушения. От ГЕРБ-СДС настояха за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, като същото искане отправиха лидерът на ДПС Делян Пеевски и заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов. Пеевски поиска и освобождаването на началника на НСО Емил Тонев. От „Да, България“ призоваха службата да се извини за действията на своя служител, а Ивайло Мирчев осъди употребата на физическа сила срещу журналистката. Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев определи случилото се като „пълно самозабравяне“. Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов също осъди инцидента, като поиска оставката на президента Илияна Йотова и обяснения от Михаела Доцова.