Малък самолет "Чесна" е паднал в двор в плевенското село Бохот. Загинал е 22-годишният пилот, съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – Плевен Мариана Цветкова.

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Сигналът за катастрофата е постъпил в ОД на МВР - Плевен в 15:30 часа.

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Цветкова каза още, че при падането на летателния апарат няма пострадали сгради и жители на селото.

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Екипи на полицията и пожарната са на място. Причините за инцидента се изясняват. Случаят ще бъде докладван в Окръжна прокуратура – Плевен.

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