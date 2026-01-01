Международен екип, ръководен от австралийски учени, представи набор от симулации на ледената покривка на Антарктида, които ще послужат за изготвянето на следващата глобална оценка на покачването на морското равнище от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC), предаде Синхуа, позовавайки се на съобщение на Австралийската антарктическа служба.

Прогнозите бяха представени в рамките на международния проект за сравнение на моделите на ледената покривка, който обединява изследователски екипи от различни страни с цел да оцени приноса на Антарктида към повишаването на морското равнище.

Целта на международния екип е да определи количествено как различните климатични сценарии и процесите, протичащи в ледената покривка, влияят върху приноса на Антарктида към покачването на морското равнище. Представянето на резултатите съвпада с провеждането на конференцията на ООН за изменението на климата КОП31 (COP31) в Анталия, Турция, от 9 до 20 ноември.

Количеството лед, което Антарктида може да загуби, и скоростта на този процес са въпроси от нарастващо значение за Австралия и островните държави в Тихия океан, се посочва в съобщението.

Антарктида е един от основните източници на несигурност в прогнозите за бъдещото покачване на морското равнище, а сред най-слабо изследваните процеси е топенето на ледените шелфове под въздействието на океанските води, отбеляза членът на екипа Дейвид Гуитър от Австралийското партньорство за антарктически изследвания към Университета на Тасмания и Австралийската антарктическа служба.

Плаващите ледени шелфове задържат леда от вътрешността на континента и забавят придвижването му към океана. Когато по-топлите океански води разтапят шелфовете отдолу, ледът зад тях започва да се придвижва по-бързо към морето, обясняват изследователите.

Очаква се пълните резултати от изследването да бъдат публикувани през 2027 г., преди изготвянето на Седмия оценъчен доклад на IPCC, пише още Синхуа.