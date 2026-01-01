В условията на променяща се среда за сигурност ролята на Военноморска база - Варна ще продължи да нараства. Това изисква не само поддържане на висока степен на готовност, но и способност за бързо адаптиране към новите предизвикателства, усвояване на съвременни технологии и поемане на допълнителни отговорности, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в своето приветствие към личния състав на Военноморска база – Варна по случай 129 години от нейното създаване. Това съобщиха от Министерството на отбраната на сайта си.

Адм. Ефтимов подчерта, че през тези години формированието е неразделна част от развитието на българските Военноморски сили, отстояването на морските ни интереси и защитата на националния суверенитет. Зад тази история стоят поколения военнослужещи и цивилни служители, които със своята всеотдайност и чувство за дълг са изграждали авторитета и традициите на базата и са допринасяли за сигурността на родината.

„Убеден съм, че с натрупания от Вас опит, високия Ви боен дух и последователната подкрепа за модернизацията на флота, Военноморска база - Варна ще продължи да бъде надеждна опора за защитата на морските интереси и сигурността на България. Помнете - морската мощ на една държава не се измерва единствено с нейните кораби, а с професионализма, доблестта и волята на хората, които ги управляват и служат в името на родината“, каза началникът на отбраната, цитиран от ресорното ведомство.

Той изказа своята признателност към военнослужещите и цивилните служители, участвали в спасителните операции на екипажи от поразените кораби в нашата изключителна икономическа зона в Черно море, както и в обезвреждането на откритите безпилотни летателни апарати в близост до нашия бряг.

Адмирал Ефтимов отбеляза, че днес Черноморският регион е изправен пред сериозни предизвикателства. Войната на Русия в Украйна превърна черноморския регион в зона на повишен риск и стратегическо противопоставяне. „Наред с традиционните военни заплахи, нараства значението на асиметричните въздействия, безпилотните системи и минната опасност, които повишават рисковете за търговското корабоплаване и за критичната морска инфраструктура. Тези процеси изискват постоянна бдителност, висока степен на готовност и ефективно взаимодействие не само в рамките на ВМС, но и между видовете въоръжени сили, заедно със задълбочено регионално и междусъюзническо сътрудничество“, посочи началникът на отбраната. Той заключи, че в тази сложна обстановка Военноморска база – Варна трябва да има съществен принос за поддържането на оперативната готовност на Военноморските сили и за изпълнението на националните ни ангажименти.

През август с тържествено събрание-концерт във Варна бе отбелязана 147-ата годишнина на Военноморските сили.