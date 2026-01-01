Забраната за плащания в брой в строителството може да засегне дори хората, които правят ремонт на жилището си. Това заяви председателят на Асоциацията на строителните предприемачи инж. Георги Шопов в студиото на „Денят на живо”.

Според него мярката няма да доведе до допълнителни приходи, но ще създаде затруднения за хората, които извършват ремонти. „Ако правите ремонт вкъщи и отидете да си купите една кофа латекс, трябва да платите по банка“, каза той.

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„Най-съществената промяна е задължителната регистрация по ДДС преди продажба на апартаменти. Някои компании правят следния трик - не се регистрират по ДДС, докато строят, понеже имат само разходи. След това се организират така, че след завършването на обекта в рамките на един месец да направят всички сделки, да прехвърлят имотите на гражданите, когато още не са регистрирани по ДДС, но нямат приходни фактури”, смята той по отношение на приетите на първо четене в парламента промени в данъчните закони.

Предприемачът коментира промените в облагането с ДДС, които могат да доведат до поскъпване на жилищата с 20%. Той не очаква подобно увеличение, но подчерта, че данъчната тежест в крайна сметка се поема от потребителите. По думите му увеличаването на данъчните оценки на имотите е една от мерките, които действително могат да осигурят повече средства за бюджета, тъй като сегашните оценки са нереално ниски.

Целия разговор гледайте във видеото.