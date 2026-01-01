Вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране, достигат 4,446 млрд. евро към края на септември 2026 г.

Това показват данните на Българската народна банка (БНБ), публикувани на 17 ноември 2026 г. На годишна база увеличението е 16%, или 612,3 млн. евро, а спрямо края на юни 2026 г. – 3,9%, или 168,7 млн. евро.

Година по-рано, в края на септември 2025 г., вземанията по кредити на тези дружества са били 3,834 млрд. евро.

Към края на третото тримесечие на 2026 г. размерът на необслужваните кредити достига 293,2 млн. евро. На годишна база те се увеличават с 8,4%, или 22,8 млн. евро. В сравнение с края на юни 2026 г. обаче намаляват с 13,9%, или 47,3 млн. евро.

Потребителските кредити достигат 2,95 млрд. евро

В структурата на кредитите към сектор „Домакинства и НТООД“ преобладават потребителските заеми. Техният размер е 2,950 млрд. евро към края на септември 2026 г. На годишна база потребителските кредити нарастват с 14,2%, или 365,9 млн. евро. Спрямо края на юни 2026 г. увеличението е 2,2%, или 63,3 млн. евро.

Относителният дял на потребителските кредити в общия размер на вземанията от сектор „Домакинства и НТООД“ се увеличава от 97,3% в края на септември 2025 г. до 97,7% в края на септември 2026 г.

Общият размер на вземанията по кредити от домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, достига 3,020 млрд. евро. На годишна база те нарастват с 13,7%, или 364,3 млн. евро. Спрямо края на юни увеличението е 2,2%, или 65,2 млн. евро.

Делът на този сектор в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 70,7% през септември 2025 г. до 69,5% през септември 2026 г.

Кредитите с матуритет над пет години са над 2 млрд. евро

В матуритетната структура на вземанията по кредити преобладават заемите със срок над пет години. Към края на септември 2026 г. техният размер е 2,052 млрд. евро. На годишна база те нарастват с 12,5%, или 227,5 млн. евро, а спрямо края на юни 2026 г. – с 5,1%, или 99,9 млн. евро.

Въпреки увеличението им относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията намалява от 47,6% в края на септември 2025 г. до 46,2% година по-късно. Кредитите със срок над една до пет години възлизат на 1,150 млрд. евро. Те нарастват с 38,5%, или 319,9 млн. евро, на годишна база. Спрямо края на юни 2026 г. увеличението е 5,9%, или 64,4 млн. евро.

Заемите със срок до една година достигат 950,8 млн. евро. На годишна база те се увеличават с 4,6%, или 42 млн. евро, а спрямо края на второто тримесечие на 2026 г. – с 5,7%, или 51,6 млн. евро.

Кредитите за бизнеса надхвърлят 1,14 млрд. евро

Вземанията по кредити от сектор „Нефинансови предприятия“ възлизат на 1,144 млрд. евро към края на третото тримесечие на 2026 г. На годишна база те нарастват с 14,1%, или 141,1 млн. евро. В сравнение с края на юни 2026 г. увеличението е 6,4%, или 68,6 млн. евро. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 26,7% през септември 2025 г. до 26,3% през септември 2026 г.

Жилищните кредити са 8,3 млн. евро

Размерът на жилищните кредити в сектора „Домакинства и НТООД“ достига 8,3 млн. евро в края на септември 2026 г. На годишна база те нарастват с 35,8%, или 2,2 млн. евро. Спрямо юни 2026 г. обаче намаляват с 9,8%, или 0,9 млн. евро.

Делът им в общия размер на вземанията от домакинствата и нетърговските организации се увеличава от 0,2% през септември 2025 г. до 0,3% през септември 2026 г.

Другите кредити в този сектор са общо 61,5 млн. евро. Те намаляват с 5,8%, или 3,8 млн. евро, на годишна база, но нарастват с 4,8%, или 2,8 млн. евро, спрямо края на юни 2026 г. Относителният им дял спада от 2,5% на 2%.

Пасивите на кредитните дружества достигат 5,4 млрд. евро

Към края на септември 2026 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, възлизат на 5,418 млрд. евро при 4,626 млрд. евро година по-рано. Увеличението е 17,1%, или 791,2 млн. евро, на годишна база. Спрямо края на юни 2026 г. пасивите нарастват с 3,8%, или 198,6 млн. евро.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити. Те са 3,423 млрд. евро и представляват 63,2% от общия размер на пасивите.

Получените кредити нарастват с 19,4%, или 556,8 млн. евро, на годишна база. Спрямо края на юни 2026 г. увеличението е 5,4%, или 174,7 млн. евро.

В България работят 200 специализирани кредитни дружества

По данни на БНБ броят на дружествата, специализирани в кредитиране, е 200 към края на септември 2026 г. Припомня се, че статистиката не включва лизинговите дружества, които се отчитат в отделна статистическа група.

БНБ уточнява, че данните за март и юни 2026 г. са ревизирани, а списъкът на отчетните единици се актуализира съобразно Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции.