Стотици флакони с течности за електронни цигари откриха митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София при проверка на куриерска пратка, съобщиха от Агенция "Митници".

На 12 ноември митническите инспектори селектират за проверка шест колета, изпратени от търговско дружество в Италия до физическо лице в България.

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При отварянето на колетите се установява, че в кашоните се съдържат течности за електронни цигари във флакони с различна вместимост – всички без поставен акцизен бандерол.

Установени са 465 флакона с общо 6025 ml течност за електронни цигари. Течността за електронни цигари, независимо дали съдържа никотин, се смята за тютюнево изделие и съответно за нея се дължи акциз от 0,28 евро на милилитър.

Като акцизна стока течността за електронни цигари подлежи на специален режим за транспорт и реализация.

Акцизните стоки са иззети с опис и предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.