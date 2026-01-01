Близо 100 нарушения са установени, а 77 вида потенциално опасни стоки са спрени от продажба при съвместна акция на няколко институции в София. Проверките са проведени в периода от 4 до 10 ноември, съобщиха от МВР.

Мащабната операция е обхванала близо 30 търговски обекта от типа „китайски мол“. Тя е организирана от Междуведомствения координационен център на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. В проверките са участвали служители на Икономическа полиция към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Националната агенция за приходите (НАП), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Играчки, уреди и машини: Стотици продукти на пазара са с нарушения

Най-много нарушения – общо 50, са установени от ДАМТН по Закона за техническите изисквания към продуктите. Други 32 нарушения са констатирани от Комисията за защита на потребителите. Те са основно свързани с липса на инструкции за употреба, обявени намаления без посочен срок, липса на информация за цените или изписването им само с цифрова стойност, без обозначена валута.

При проверките на НАП са установени 12 нарушения, сред които липса на задължителни реквизити във фискалните бонове, разлики в касовата наличност и липса на ръчни касови формуляри.

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Контролните органи са съставили над 50 акта за установяване на административни нарушения. ДАМТН е издала заповеди за временно спиране от разпространение на 77 продукта, които не отговарят на изискванията и са потенциално опасни. Сред тях има детски играчки, електроуреди и лични предпазни средства.

При последващи оперативни действия на ГДБОП са установени и две големи складови помещения в стоков базар „Илиянци“. В тях са открити значителни количества карго стоки, внесени от Китай.

Междуведомственият координационен център е поискал съдействие от НАП за пълна инвентаризация на складовете и започване на ревизионни производства на две дружества, определени като рискови, допълват от МВР.