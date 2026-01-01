„В България е нужно поемането на ангажимент за строителство за много повече пари, но това можем да си позволим. Нали не очакваме, че Софийският околовръстен път ще бъде даден на концесия и някой ще си плаща, за да преминава оттам“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Шишков определи като „недостойно“ поведението на част от опозицията, която според него се възползва от депутатския си статут, за да прави манипулации.

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„Нали виждате колко бързо напълнихме чека, този чек имаме да го пълним с много обекти. Чекът е за 2,5 млрд. евро, а не за 1 млрд. евро“, добави министърът.

„В България започва да се строи всичко това, което с години не беше построено. Това минава, разбира се, през обществени поръчки“.

Шишков разкритикува и начина, по който са отправени обвиненията, като заяви, че опозиционните депутати са могли да потърсят информация за предвидените обекти, преди да коментират бюджета публично. Той посочи, че предстои и обсъждане в парламентарна комисия, на което темата може да бъде разгледана подробно.

Шишков обясни, че в бюджета за 2027 г. са заложени значителни средства за проектиране на големи инфраструктурни обекти.

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По думите му за част от тях ще се търсят възможности за публично-частно партньорство, тъй като необходимите инвестиции надхвърлят средствата, които държавата може да осигури самостоятелно.

Той направи разграничение между проектите, които могат да бъдат реализирани с такова партньорство, и обектите, които трябва да останат пряко финансирани от държавата. Като пример за втория тип посочи Софийския околовръстен път, за който не очаква концесионен модел с плащане за преминаване.

Той настоя, че въпросът не е дали се предоставят средства без определена цел, а дали заложената финансова рамка ще бъде достатъчна за необходимите инфраструктурни проекти.

Шишков припомни и доклад на Сметната палата, свързан с поемането на договорни ангажименти от Агенция „Пътна инфраструктура“ без необходимото финансово обезпечаване. Според него предварителното планиране на многогодишните задължения е начин да се избегнат подобни проблеми.

Той обясни, че при сключването на договори за големи инфраструктурни обекти трябва да се предвидят необходимите разходи и в бюджетите за 2028 и 2029 г.

Софийският и Пловдивският околовръстен път сред основните приоритети

Като един от най-важните инфраструктурни обекти Шишков посочи Софийския околовръстен път. Той заяви, че през последните шест месеца е работено активно със Столичната община за подготовката на проекта.

По думите му е одобрен последният участък от подробния устройствен план, а за част от трасето се извършват отчуждителни процедури. Шишков заяви, че се предвижда строителството да започне през 2027 г., като преди това трябва да бъдат проведени обществени поръчки и сключени договори.

Той посочи и Пловдивския околовръстен път като друг обект, по който се подготвя строителство. Според обясненията му са напреднали процедурите по одобряване на подробните устройствени планове, но предстои и поемането на финансови ангажименти за изпълнението.

Шишков даде за пример и планиран ремонт на Аспаруховия мост във Варна, за който по думите му многократно е настоявал кметът на града. Той посочи, че ремонтът също трябва да бъде финансиран от бюджета.

Освен новото строителство Шишков обърна внимание и на предвидените основни ремонти на пътища. Според него голяма част от тях няма да могат да приключат в рамките на една бюджетна година, поради което е необходимо предварително да бъдат поети ангажименти за цялостното им изпълнение.

На въпрос дали бюджетът ще осигури достатъчно средства за интелигентните системи, строителството и поддържането на пътищата, Шишков призна, че предвиденият размер на ангажиментите може да се окаже недостатъчен.

Той обясни, че за част от районите в страната ще бъдат необходими и нови обществени поръчки за текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа.

Според него потребностите от инвестиции в пътния сектор са значителни, а финансовите ангажименти се поемат с перспектива за следващите четири-пет години.

Шишков отново разкритикува опозицията, като заяви, че спорът за т.нар. празен чек измества вниманието от реалните инфраструктурни проблеми.

В заключение той посочи, че в проектобюджета могат да бъдат открити както преходните обекти, така и проектите, за които предстои проектиране. Според него при напредване на подготовката им може да възникне необходимост от сключване на нови дългосрочни договори и поемане на допълнителни ангажименти.

Припомняме, че по-рано днес Мартин Димитров от „Демократична България“ обяви, че в проекта за Бюджет 2027 са открили скандални неща.

„В бюджета открихме едно от най-скандалните неща, които съм виждал. В бюджета на МРРБ има от 1 млрд. евро повече, в сравнение с проекта, който беше представен от Министерството на финансите. Няма мотиви, няма думичка защо това се случва. 1 млрд. евро повече ангажименти на МРРБ. Това са суми, за които те могат да сключат договори през 2026 г. Те ще бъдат разплащани през 2028 г. и 2029 г.“