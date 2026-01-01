Проектобюджетът на Министерството на културата (МК) за 2027 г. е в размер на 307 024 800 евро, което е увеличение с 37 973 100 евро или с малко над 14 процента спрямо 2026 г. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев в галерия „Средец“ във ведомството.

Това е най-големият бюджет в историята на Министерството на културата и най-голямото увеличение спрямо предходната година, каза Милошев. Той посочи, че средствата нарастват последователно от 2022 г., когато са малко над 176 млн. евро. Увеличението за 2027 г. е предвидено в условията на бюджетен дефицит и след приключването на програмата по Плана за възстановяване и устойчивост, отбеляза министърът на културата.

Бюджетът е разпределен в две политики и 11 бюджетни програми. Най-голям дял от средствата са предвидени за сценичните изкуства – близо 158,7 млн. евро. За фестивали, конкурси, събития и чествания са залoжени 15 389 200 евро, а за филмово изкуство – 32 553 400 евро. За обучение на кадри са предвидени над 50 млн. евро.

За първи път в Националния културен календар е обособена графа за библиотеки, галерии и музеи, които ще могат да кандидатстват при равни условия, посочи Милошев.

Единствената бюджетна програма с намаление е „Администрация“ – средствата по нея се понижават от 4 179 000 евро на 3 780 700 евро. Това няма да доведе до съкращаване на служители, уточни министърът на културата.

Почти двойно се увеличават средствата в капиталовата програма – от 5 787 700 евро на 11 528 800 евро. Те ще бъдат насочени към Националната галерия, Националната опера и Националната библиотека, както и за други институции, които се нуждаят от ремонт.

В проектобюджета са предвидени и 13 мерки, свързани със законодателни и управленски реформи в културния сектор.