Граждани протестират пред Народното събрание срещу липсата на диалог с управляващите. Протестът е под надслов “Положението не е розово - Демокрацията е диалог!”. По време на протеста се събраха представители от различни обществени сфери, сред които култура, образование, здравеопазване, граждански сектор. Организатор на протеста е сдружение “Независим културен сектор”.

Протестът е съгласуван със Столична община. На място има засилено полицейско присъствие.

БТА

Протестиращите бяха поставили празен жълт стол с надпис "Положението хич не е розово". Този стол символизира празното място, което управляващите не ни дават да заемем и ние нямаме диалог с тях вече седем месеца, и дори нещата, които успяваме да постигнем, всъщност са само обещания, каза председателят на Сдружение “Независим културен сектор” Любомира Костова. От друга страна, този стол също така символизира една покана към тях наистина да се реализира диалогът, защото демокрацията - това е диалог, добави тя.

БТА

Тук сме заради конкретни неща, които се случиха в последните седмици и които показаха един общ проблем - че управляващите очевидно не познават секторите, които би трябвало да развиват, каза Мила Люцканова, която работи в културния сектор. Всички работим в различни сфери със своите специфики, които тези хора би трябвало да познават, допълни тя.

БТА

Не искаме само субсидията, искаме изграждане на едно гражданско общество, в което всеки един гражданин може да разчита на независими институции и на правосъдна система, която да гарантира правата му, каза психотерапевтът Рада Наследникова. Целта е свободна, правова, богата и сигурна България. Държавата има нужда от силно гражданско общество, от независими институции, от качествена и достъпна здравна система, от образователна система, която да гарантира сигурността на децата, посочи тя.

Категорично не сме съгласни с определената държавна субсидия за читалищата, която е заложена за 2027 г., защото отново сме свидетели на разминаване на красивите думи за значението на читалищата и държавната подкрепа, която срещаме, каза Саша Гъделева от пловдивско читалище. Определят ни като духовни средища, като пазители на традицията, но как да защитим тази мисия, когато нямаме нужните условия, допълни тя. И отправи апел читалищата да получат реална субсидия, защото са "непрекъснато в положение на финансово оцеляване". Не искаме нищо повече - искаме нормални условия и нормално заплащане на труда на хората, които са в тези читалища, каза Гъделева.

БТА

Искаме достъпна среда и универсален дизайн, защото достъпната среда не е привилегия и лукс, каза основателят на фондация "Бънбо" (BunBo) Евгения Кусева, която се занимава с осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания. Искаме средата да бъде проектирана така, че да има възможности за всички хора с увреждания - за незрящите, за нечуващите, за невиждащите. Искаме нормални равни тротоари, нормални скосявания и без шахти. Това не е само за нас, хората с увреждания, за родителите с детски колички, за възрастните хора и за хората, които временно са счупили крак, добави тя. Ако една среда е проектирана на принципа на универсалния дизайн, това е нещо, което ще ползваме абсолютно всички, но ако тя не е проектирана по този стандарт - ние оставаме извън живота, добави тя.

По-рано организаторите на протеста определиха в прессъобщение предложения бюджет за култура за 2027 г. като недостатъчен. В проекта за бюджета на сектор "Култура" липсват важни редове като издръжката на новия Дигитализационен център на Българската национална филмотека и субсидии за читалищата. Относно средствата за сектор “Образование”, предвидени в законопроекта за бюджет 2027, те сочат, че също спадат от 4.3% на 4% от БВП, а в тригодишната прогноза до 2028 ще спаднат на 3.5% от БВП, като с тези числа България остава далеч под средното ниво за ЕС - 5%.

В съобщението от сдружението проявяват недоволство и към Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и към спорния Законопроект за регистрация на чуждестранни агенти, който по техни думи цели ограничаване на правата на български медии, читалища, граждани и неправителствени организации. Те изразяват негативни позиции и към предложените промени в Закон за личната помощ и към приетия на първо четене Закон за българския език.