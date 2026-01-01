„Демократична България“ настоява президентът Илияна Йотова незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради две непосредствени заплахи – поредните атаки срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона и руските претенции за ограничаване на съюзническата отбрана в Европа.

От формацията посочват, че след петте атакувани кораба през октомври и вчерашния инцидент с BETUL 8, чийто екипаж е съобщил за удари с дронове, днес има нов случай с кораба GAS HUSKY. Според ДБ това е седмият засегнат кораб в поредицата.

От партията благодарят на военнослужещите и спасителните екипи, участващи в действията по защита на човешкия живот.

От „Демократична България“ припомнят, че на заседанието на КСНС на 7 октомври не са подкрепили заключителната декларация, тъй като предложенията им за изпращане на нота до Русия срещу нападателни действия в българската икономическа зона и за категоричен призив към Москва да приеме пълно и незабавно прекратяване на огъня са били отхвърлени.

Сега формацията настоява да бъде представен отчет за предприетите оттогава действия по наблюдението, противодействието на дронове и координацията със съюзниците.

Втората причина за искането за свикване на КСНС са руските позиции, заявени в Абу Даби. Според ДБ Москва настоява за връщане на съюзническото военно присъствие към конфигурацията от 1997 г., спиране на разширяването и военната дейност на НАТО в Източна Европа, както и прекратяване на западните оръжейни доставки за Украйна.

Претенциите включват още премахване на ядреното споделяне в НАТО и ограничения върху предоставянето на френска и британска ядрена защита на други европейски държави.

„Това е опит преговорите за Украйна да се превърнат в пазарлък за сигурността на цяла Европа. България е пряко засегната. Кремъл не може да определя кой има право да ни защитава и с какви средства“, заявяват от формацията.

От ДБ посочват, че резервите на Румен Радев към преамбюла на декларацията от Дъблин също изискват конкретно обяснение. От партията настояват да бъдат представени точните му възражения.

В позицията си от „Демократична България“ отправят критики към поведението на Радев и Йотова, като заявяват, че според тях то показва подценяване на рисковете за националната сигурност. По думите им неясните позиции и предпазливостта спрямо Кремъл правят България по-уязвима за натиск и отслабват доверието в решимостта на страната да действа със съюзниците си.

От формацията настояват КСНС да изслуша службите, военните и отговорните министри и да препоръча конкретни мерки за морската сигурност. Сред предложенията са постоянна координация с Румъния и Турция, изграждане на противодронови способности и защита на корабоплаването и критичната инфраструктура.

Според ДБ правителството трябва да посочи конкретни срокове, отговорни институции и финансиране за изпълнението на мерките.

От партията настояват също Съветът да потвърди категорично, че България отхвърля нови сфери на влияние и всяка договореност, която би позволила на Кремъл да ограничава съюзническото присъствие и отбраната на страната.

„Сигурността на България не може да се заменя с резерви, внушения и снишаване. Нужни са решения и действия“, заявяват от „Демократична България“ и призовават Йотова да свика КСНС незабавно.