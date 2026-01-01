Празник на дивеча и виното ще събере жители и гости на площада на великотърновското село Дичин на 14 ноември, съобщиха организаторите. В рамките на събитието ще има фолклорна програма, кулинарен конкурс за дивечови ястия, дегустация на вино и кулинарни предложения.

Празникът се организира от Кметство Дичин и Народно читалище „Зора-1869“ в селото с подкрепата на Община Велико Търново. Инициативата е насочена към съхраняване на местните традиции и популяризиране на българския фолклор и традиционната кухня.

В празничната програма ще участват самодейни състави и изпълнители от великотърновския край. Домакините от читалище „Зора-1869“ ще представи Женски народен хор „Зора“ с художествен ръководител Димитър Борисов.

В програмата ще се включат Детски танцов състав „Сини вир“ и Танцов клуб „Аглея“ към читалище „Напредък-1911“ в село Шемшево с художествен ръководител Теодора Денева, както и Танцова формация „Фолклория“ към читалище „Напредък-1884“ в Килифарево с художествен ръководител Полина Нейкова.

Солистът на фолклорна група „Веселие“ към читалище „Пробуда-1925“ в село Шереметя Станимир Иванов също ще участва в празника. Пред публиката ще се представи и Групата за народно пеене „Люти чушки“ към читалище „Светлина-1928“ в село Малки чифлик с художествен ръководител Мая Димитрова.

Един от акцентите в програмата ще бъде кулинарният конкурс „Голямото диво надготвяне“, в който участниците ще представят приготвени от тях ястия от дивеч. Най-добрите ще бъдат определени от тричленно жури и ще получат отличията „Златен майстор“, „Сребърен майстор“ и „Бронзов майстор“.

По време на празника гостите ще могат да опитат дивечови специалитети и други кулинарни предложения, както и да участват в дегустация на вино. С инициативата организаторите събират представители на различни поколения около българските традиции, местния фолклор и традиционната кухня.