Технологичният гигант Microsoft се бори вече повече от 14 часа да отстрани мащабен глобален срив, който блокира работата на ключови услуги за десетки хиляди потребители, компании и държавни институции в целия свят, съобщава BBC, предава Vesti.bg.

Проблеми с Outlook и Microsoft Teams: Компанията съобщи за срив

Проблемите засягат основни платформи от пакета Microsoft 365, сред които пощенската услуга Outlook (Exchange Online), платформата за комуникация Teams, календарните приложения, както и софтуера с изкуствен интелект Copilot. Потребителите изпитват сериозни „проблеми със свързаността“ и невъзможност за достъп до файлове и имейли.

Въпреки че първоначално от компанията обявиха, че виждат „положителни резултати“ от опитите за рестартиране на системите, по-късно от Microsoft признаха, че корекциите „не протичат според очакванията“. В последните си актуализации технологичният концерн съобщи, че наблюдава едва „минимален успех“ и „частично възстановяване“, но действията засега не водят до устойчива стабилизация, тъй като сървърите отново спират да отговарят при поемане на трафик. От компанията обещаха да разкрият пълната „първопричина“ за инцидента в специален доклад, едва след като проблемът бъде овладян.

Нова вълна от сигнали със събуждането на Европа

Според данни на специализираната платформа за мониторинг Downdetector сривът е обхванал 74 държави само в рамките на около час след началото си - малко след 16:15 ч. по Гринуич (GMT) в четвъртък. Сигналите за проблеми с Outlook достигнаха глобален пик от близо 140 000 оплаквания около 18:00 ч. GMT - ниво, над 2000 пъти по-високо от обичайното.

След като сривът парализира голяма част от работния ден в Азия, в петък сутринта с настъпването на работния ден в Европа бе отчетен нов пик на оплакванията – над 43 000 потребители в 72 държави докладваха за срив в Outlook само в рамките на един час около 07:00 ч. GMT. Реалният брой на засегнатите вероятно е много по-голям, тъй като над 430 милиона души по света използват приложенията на Microsoft 365, а над 90% от компаниите в класацията Fortune 500 разчитат на Copilot.

Сривът предизвика верижна реакция и при други технологични лидери. Разработчиците на изкуствен интелект OpenAI и Anthropic потвърдиха, че разследват проблеми със своите интеграции и връзки към услугите на Microsoft 365, които са довели до неизправности в техни инструменти.

От разузнавателни агенции и съдилища до авиокомпании

Прекъсването удари тежко редица критични институции и бизнеси по света:

Австралия: Ръководителят на Австралийската служба за сигурност и разузнаване (ASIO) Майк Бърджис потвърди, че имейл системите на разузнавателните служби и федералната полиция са засегнати, макар и с минимално отражение върху оперативната работа. Държавната агенция Service NSW в Нов Южен Уелс призова гражданите да отложат посещенията си в центровете за обслужване, а президентът на Австралийската медицинска асоциация Майкъл Бонинг съобщи, че някои здравни заведения временно са се „върнали към писането на рецепти на хартия“.

Азия: Правителството на Япония обяви, че споделената му ИТ платформа е засегната, но институциите са преминали на телефонни разговори, текстови съобщения и чат приложения. Властите в Сингапур също предупредиха за забавяне на отговорите по имейл, но увериха, че службите за спешна помощ работят нормално. В Индия, където милиони служители се върнаха на работа след почивните дни за празника Дивали, борсови посредници и компании изпаднаха в режим на изчакване заради невъзможност да провеждат срещи в Teams. Най-голямата индийска авиокомпания IndiGo съобщи, че не получава имейли от пътници, докато конкурентът Air India се пошегува в X:

„Имейлите могат да почакат. Светът чака достатъчно дълго. Приемете това като знак да планирате следващото си пътуване“.

Дори в Китай, където западните услуги са силно ограничени от държавната защитна стена, блокирането на Outlook затрудни фирмите, работещи с международни партньори.

Съдебната система: Върховният съд на Филипините, съдилищата в Сингапур, както и редица съдебни инстанции в Северна Америка - от Лос Анджелис и Тексас до канадската провинция Албърта – предупредиха за сериозни забавяния в електронната кореспонденция.

Причината: „Повишено натоварване“, а не кибератака

Ръководителят на Microsoft Чарлз Ламана категорично отхвърли версията за злонамерена намеса или хакерски пробив. „Съжаляваме, че днешните прекъсвания причиниха неудобства на нашите клиенти, и работим за отстраняване на проблема“, написа той в X.

Официалното обяснение на компанията е „повишено натоварване“ (elevated load) на инфраструктурата в множество региони. От Microsoft уточниха, че проблемът не е предизвикан от внезапен скок на трафика, а от факта, че голям брой сървъри са станали „неочаквано недостъпни“, което е прехвърлило тежестта върху останалата инфраструктура и я е претоварило.

Министърът на вътрешните работи и киберсигурността на Австралия Тони Бърк също потвърди след разговори с представители на Microsoft, че не се касае за кибератака. По думите му ситуацията напомня на мащабния срив с CrowdStrike през юли 2024 г., когато дефектна софтуерна актуализация блокира около 8,5 милиона компютъра с Windows, приземи хиляди полети и парализира банки и спешни служби по целия свят.

Остри критики: „Невероятна некомпетентност“ и риск от монопол

Именно изключването на версията за кибератака предизвика остри реакции сред експертите. Пол Спейн от новозеландската консултантска компания Gorilla Technology заяви пред BBC, че ако зад срива не стоят хакери, то проблемът се дължи на „невероятна некомпетентност“, която може да коства милиони долари икономически загуби.

Ники Чу от фирмата за киберсигурност Mimecast подчерта, че кризата показва колко опасно е компаниите да разчитат само на един технологичен доставчик, и ги призова да изградят резервни канали за комуникация. Експертът по киберсигурност Трой Хънт добави, че сривът напомня колко критична остава електронната поща за верификации, покупки и достъп до услуги, докато редица служители по света признаха, че се е наложило да изпращат служебни писма през личните си пощи в Gmail.

Междувременно банки, университети и институции в САЩ, Австралия и Нова Зеландия издадоха спешни предупреждения към гражданите да внимават за фишинг измами, тъй като хакери често се възползват от подобни сривове, представяйки се за „ИТ поддръжка“. На фона на хаоса социалните мрежи бяха залети от шеги, включително с прочутата сцена от клипа на Нели и Кели Роуланд към хита Dilemma (2002 г.), в която певицата пише съобщение в таблица на Excel, както и коментари на потребители в Китай и САЩ, че сривът е идеален повод уикендът да започне по-рано.