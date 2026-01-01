Над 600 000 литра вода са изтекли в канализацията при авария в плувния басейн „Диана“. Инцидентът е довел до повреда на помпи, затваряне на съоръжението, провалени тренировки и отмяна на национално състезание. За случая съобщи министърът на спорта Енчо Керязов, който публикува информация за установени съмнения за неправомерна намеса в техническото оборудване на басейна.

По думите му в докладна записка от управителя на комплекса се посочва, че на 9 ноември около 09:30 ч. камерите за видеонаблюдение са регистрирали влизането на служител с инициали Е. Т. в техническото помещение под басейна.

Според документа на служителя не са били възлагани дейности по помпите и изпускателните кранове. Малко по-късно той напуснал помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за възникнал проблем.

На следващия ден бил установен спад във водното ниво на басейна. При последвалата техническа проверка са констатирани повредено оборудване, разхлабени елементи, неизправни кранове и изтичане на вода към канализацията.

В публикацията се поставят въпроси за причините, довели до аварията, и за евентуалната връзка между посещението на служителя в техническото помещение и последвалото изтичане на вода.

Отбелязва се също, че служителят не е бил назначен от сегашното ръководство на дружеството.

Прокуратурата вече е сезирана заради съмненията за неправомерна намеса в съоръженията.

„Случайност, безотговорност или умишлен саботаж? Отговорите трябва да бъдат дадени от компетентните органи“, се посочва в публикацията.

Министърът настоява за пълно разследване, установяване на всички нанесени щети и търсене на отговорност от всеки, чиято вина бъде доказана.

Аварията е довела до прекъсване на тренировъчния процес и отмяна на национално състезание, което е лишило стотици деца от възможността да участват в надпреварата.