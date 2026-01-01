Петима души бяха простреляни днес в престижен квартал във Вашингтон, недалеч от Белия дом, съобщи местната полиция и добави, че се е отзовала на сигнали от няколко места, предаде Асошиейтед прес.

Стрелецът все още не е заловен и не са ясни още точните места на случаите, заяви говорителката на полицията Никол Дийнър.

Полицията е получила сигнал за простреляни хора в квартал Логън Съркъл, на около километър и половина от Белия дом, каза полицейският служител Нейтън Кларк.

Органите на реда призоваха хората да избягват района и добавиха, че училищата в близост са били затворени.

Околните улици също са затворени и в момента там протича мащабна полицейска акция.

Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества (ATF) заяви, че е изпратило на място свои агенти. ФБР също каза, че помага на местната полиция.