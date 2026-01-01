Руският президент Владимир Путин посреща специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Кремъл
Руският президент Владимир Путин посреща специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Кремъл / БТА

Руският президент Владимир Путин представи днес пред специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър предложение на Москва за хуманитарна мисия в град Константиновка в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

Къшнър и Уиткоф пристигнаха в Москва, след като вчера приключиха двудневните преговори за прекратяването на войната между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби.

Путин посочи пред двамата американски пратеници, че мисията в Константиновка може да следва модела, който беше приложен в края на миналия месец в контролирания от руските сили украински град Олешки – осигуряване на възможност за евакуация на цивилното население и предоставяне на помощи на жителите, които решат да останат.

Олешки се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. Около 2000 души в Олешки бяха блокирани без достъп до храна и лекарства и не можеха да напуснат района заради мини и атаки с дронове. Русия и Украйна се споразумяха за временно прекратяване на огъня с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с допълнителното съдействие на папа Лъв XIV. Споразумението влезе в сила на 27 октомври 2026 г. и приключи по план на 1 ноември.

„В Донбас има едно населено място – Константиновка, където все още има около 400 – 500 цивилни лица. Нека направим същото, което направихме в Олешки, да поканим представители на чуждестранната преса, включително американски и руски медии“,  каза руският президент, цитиран от ТАСС.

По думите на Путин руските сили ще се нуждаят от пет дни, за да разминират района на Константиновка.  

Николай Велев, БТА
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