Необичайна спасителна акция за чистотата на морския бряг се проведе край Синеморец. Двата плажа „Липите“ вече са почистени от изхвърлените на брега чувалите с червен пипер, съобщиха от община Царево.

Община Царево

Почистването се превърнало в истинско предизвикателство заради труднодостъпния терен, невъзможността за използване на специализирана техника и необходимостта част от дейностите да се извършват директно в морето.

Община Царево

За да бъдат извозени чувалите от малкия плаж „Липите“, се наложило използването на понтони, теглени от моторна лодка. Част от участниците в акцията влезли във водата, за да насочват понтоните през плитчините и да осигурят безопасното транспортиране на товара.

Неочакван подарък от морето: Десетки чували с червен пипер на плажа в Синеморец (ВИДЕО)

В мащабното почистване се включили екипи на Община Царево, Пристанище Царево, кметствата в Ахтопол и Синеморец, Държавното горско стопанство и Граничното полицейско управление в Царево.

Община Царево

За успешното приключване на операцията помогнали и местни жители. Веселин Деспотов предоставил безвъзмездно понтоните, с които чувалите били извозени по море. Земеделският производител Васил Георгиев осигурил големи чували тип „биг бег“, които значително улеснили събирането на отпадъците.

Служители на горското стопанство и Гранична полиция участвали в транспортирането на хората до местността, както и в товаренето и преместването на чувалите.

Община Царево

Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ предоставила два неопренови костюма за участниците, работили във водата.

От община Царево обаче поставиха и сериозен въпрос пред държавните институции - кой трябва да носи отговорност при подобни ситуации?

Община Царево

Местната власт настоява за разработването на ясен механизъм за действие и разпределение на отговорностите при подобни инциденти.

Община Царево

Според общината случаят е показал, че при възникването на такива ситуации не бива да се разчита единствено на инициативността и ресурсите на местните институции.

Община Царево

От администрацията благодариха на всички участници в акцията и подчертаха, че обединените усилия са позволили справянето с едно от най-необичайните предизвикателства при почистването на морския бряг.