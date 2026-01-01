Почистването се превърнало в истинско предизвикателство заради труднодостъпния терен, невъзможността за използване на специализирана техника и необходимостта част от дейностите да се извършват директно в морето. От община Царево обаче поставиха и сериозен въпрос пред държавните институции - кой трябва да носи отговорност при подобни ситуации?

Необичайна спасителна акция за чистотата на морския бряг се проведе край Синеморец. Двата плажа „Липите“ вече са почистени от изхвърлените на брега чувалите с червен пипер, съобщиха от община Царево.

Община Царево

Почистването се превърнало в истинско предизвикателство заради труднодостъпния терен, невъзможността за използване на специализирана техника и необходимостта част от дейностите да се извършват директно в морето.

Община Царево

За да бъдат извозени чувалите от малкия плаж „Липите“, се наложило използването на понтони, теглени от моторна лодка. Част от участниците в акцията влезли във водата, за да насочват понтоните през плитчините и да осигурят безопасното транспортиране на товара.

Неочакван подарък от морето: Десетки чували с червен пипер на плажа в Синеморец (ВИДЕО)

В мащабното почистване се включили екипи на Община Царево, Пристанище Царево, кметствата в Ахтопол и Синеморец, Държавното горско стопанство и Граничното полицейско управление в Царево.

Община Царево

За успешното приключване на операцията помогнали и местни жители. Веселин Деспотов предоставил безвъзмездно понтоните, с които чувалите били извозени по море. Земеделският производител Васил Георгиев осигурил големи чували тип „биг бег“, които значително улеснили събирането на отпадъците.

Служители на горското стопанство и Гранична полиция участвали в транспортирането на хората до местността, както и в товаренето и преместването на чувалите.

Община Царево

Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ предоставила два неопренови костюма за участниците, работили във водата.

От община Царево обаче поставиха и сериозен въпрос пред държавните институции - кой трябва да носи отговорност при подобни ситуации?

Община Царево

Местната власт настоява за разработването на ясен механизъм за действие и разпределение на отговорностите при подобни инциденти.

Община Царево

Според общината случаят е показал, че при възникването на такива ситуации не бива да се разчита единствено на инициативността и ресурсите на местните институции.

Община Царево

От администрацията благодариха на всички участници в акцията и подчертаха, че обединените усилия са позволили справянето с едно от най-необичайните предизвикателства при почистването на морския бряг.

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