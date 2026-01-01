Задочен сблъсък между "Кауфланд България" и управляващите. От търговската верига обявиха, че ще обжалват наложената от КЗК глоба за над 75 млн. евро за нелоялни търговски практики. Новината съобщи изпълнителният директор Михаил Петров.

Той е категоричен, че очаква глобата да падне в съда. И предупреди управляващите за огромни последствия за бизнеса в България: "Спрете, защото "Кауфланд" е много голям, и ако тръгне по бобслея надолу, тогава фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз". "Кауфланд" има 8800 служители. Нямам търпение да отидем в съда и актът на КЗК да го направим на пух и прах".

Глобиха голяма търговска верига с близо 76 млн. евро за нелоялни практики

“Нямаме план "Б". Ние сме инвестирали 1 млрд. евро в нашите магазини. Нашето намерение е да си отстояваме правата по законов ред. Ние сме цивилизовани хора“, заяви още Михаил Петров.

В отговор от Комисията за защита на конкуренцията определиха изказването като опит за натиск върху съдебната преценка и припомнят, че при идентичен случай от 2020 година Върховният административен съд е потвърдил решението на КЗК. Комисията счита, че категоричните внушения за изхода от евентуално съдебно производство могат да бъдат възприети като опит за публичен натиск върху съда още преди той да е разгледал спора.

"КЗК зачита правото на всяко дружество да оспори актовете ѝ и да изложи юридическите си възражения си по съдебен ред. Комисията категорично отхвърля обаче опитите за натиск върху съдебната преценка от силната позиция на голяма международна компания. Комисията счита, че категоричните внушения за изхода от евентуално съдебно производство могат да бъдат възприети като опит за публичен натиск върху съда още преди той да е разгледал спора", подчертават от КЗК.

Изказването на изпълнителния директора на "Кауфланд България" изостри и тона с управляващите. "Ние не сме във война с търговските вериги. Ние сме във война с нелоялните търговски практики. Аз не оценявам подобен тон. Смятам, че той е доста арогантен. Ние като правителство няма да се огънем. Аз съм абсолютно убеден, че пазарът за бързооборотни стоки е доста доходоносен и ликвиден. Дори да има отлив в пазарната позиция на една верига - този вакуум ще бъде запълнен буквално за няколко седмици от техни конкуренти", заяви министърът на икономиката Александър Пулев.