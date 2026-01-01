Комисията за защита на конкуренцията налага санкции на „Кауфланд България“ в общ размер на 75 653 706 евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти.

Решението на антимонополния регулатор е в резултат от последователното усилено проучване на пазара на храни, започнало през юни 2025 г.

Последва и отговор на компанията: „Кауфланд България“ отхвърля изцяло повдигнатите обвинения и наложените санкции.

„Кауфланд България“ спазва стриктно приложимите национални и европейски разпоредби и ще защити правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции. При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, допълват от компанията.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок пред ВАС.