На 18 ноември (сряда) държавният глава и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента офицери от Сухопътните войски на Република България. Отличията ще бъдат връчени на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 от 14.00 часа.

Президентът Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак ген.-лейтенант о.з. Иван Добрев, ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев, подполковник Теодор Джунов и подполковник Андрей Василев. Отличията се връчват за значимия принос на четиримата военнослужещи за развитието на Сухопътни войски, издигането на техния престиж и проявен висок професионализъм в защита на независимостта на България в мирно време.

Церемонията се състои в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски – 19 ноември, когато се отбелязват 141 години от славната победа на българската пехота при Сливница.