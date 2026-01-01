Министърът на културата Евтим Милошев ще връчи традиционните награди на Министерството на културата, които се присъждат по случай 1 ноември, Деня на народните будители.

Официалната церемония ще се състои на 18 ноември (сряда) от 13 ч. в Балната зала на Национална галерия - Двореца (пл. „Княз Александър I“ № 1).

Престижните отличия на Министерството на културата ще получат 50 изтъкнати творци, артисти, читалищни и научни дейци, хора на словото и културни организации от различни области на изкуствата, за техния принос в развитието на българската култура и духовност.