Френският актьор Жерар Депардийо обяви в понеделник, че оттегля жалбата си срещу осъдителната присъда за сексуално посегателство над две жени на снимачната площадка и приема наложеното му наказание от 18 месеца лишаване от свобода условно. Той поднесе и извиненията си, пише CNN.

„Бях признат за виновен“, заяви Депардийо в писмено изявление, разпространено в деня, когато трябваше да започне апелативният процес срещу него в Париж. Актьорът добави, че разбира и приема присъдата.

„Затова поднасям дълбоките си и искрени извинения на всички, които може да са пострадали“, посочи той.

През май 2025 г. Депардийо беше признат за виновен за сексуално посегателство над 54-годишна декораторка и 34-годишна асистент-режисьорка по време на снимките на филма „Les Volets Verts“ („Зелените капаци“) през 2021 г. Съдът му наложи 18-месечна условна присъда. Делото беше широко възприето като изпитание за френската филмова индустрия в контекста на движението #MeToo.

Съдът постанови също 77-годишният Депардийо, който от десетилетия е сред най-разпознаваемите имена във френското кино, да изплати на двете пострадали жени общо 29 040 евро (около 32 350 долара) обезщетение и разходи. Освен това името му трябва да бъде вписано в националния регистър на извършителите на сексуални престъпления.

„На снимачните площадки дълго време се криех зад провокациите и грубия хумор. Вярвах, че думите ми са просто думи, а някои от действията ми остават без последствия. Но те са имали такива, особено когато идват от човек с власт като тази, с която аз разполагах“, пише актьорът.

„Разбрах, че принадлежа към свят, който вече не съществува“, добавя той. „Затова реших да оттегля жалбата си.“

Изявлението му контрастира с позицията, която защитаваше по време на процеса миналата година, когато категорично отрече обвиненията. Тогава Депардийо призна, че е използвал вулгарен и сексуално оцветен език на снимачната площадка, както и че по време на спор е хванал декораторката за бедрата. Той обаче отрече действията му да са имали сексуален характер.

Актьорът вероятно ще се изправи пред още съдебни производства.

През 2018 г. актрисата Шарлот Арну обвини Депардийо в изнасилване в дома му. През август 2025 г. разследващ съдия предложи делото да бъде внесено в съда. Очаква се Апелативният съд в Париж да се произнесе следващата седмица дали производството ще продължи.

Повече от половин век Жерар Депардийо беше една от най-влиятелните фигури във френското кино, известен с внушителното си присъствие на екрана и актьорската си многостранност. През последните години обаче поведението му спрямо жените е обект на засилено обществено и съдебно внимание. Допълнителен отзвук предизвика документален филм, в който актьорът многократно отправя неприлични забележки и прави непристойни жестове по време на пътуване до Северна Корея през 2018 г.