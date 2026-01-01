Парламентът ще разгледа на второ четене законопроект за промени в Закона за чужденците в България, внесен от Министерския съвет (МС). Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание.

Целта е да се отразят изискванията на правото на ЕС, като се улесни законната трудова миграция и се ограничи рискът от трудова експлоатация. Предвижда се, когато достъпът до пазара на труда бъде отнет по вина на работодателя, той да дължи на чужденеца обезщетение, както и задължение да се сключва писмен договор, в който са уредени условията за наем на жилището, предоставено от работодателя на сезонния работник. Въвежда се възможност за издаване на служебни паспорти на деца на служители без дипломатически ранг на задгранична работа до 25-годишна възраст, несключили брак, които продължават образованието си в приемащата държава. Залoжено е обикновената услуга за издаване на документите да бъде за срок от 20 дни, вместо 30 дни.

Депутатите ще обсъдят на първо четене три законопроекта за промени в Закона за лова и опазване на дивеча, внесени от "Прогресивна България" (ПБ), "Демократична България" (ДБ) и Министерския съвет (МС). Промените са свързани с предсрочно прекратяване на дългосрочните договори за съвместно извършване на дейности в държавните ловни стопанства и с поправителни изпити за придобиване право на лов.

Парламентът ще обсъди също първо четене на промени в Закона за счетоводството, както и първо четене на промени в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

В дневния ред на Народното събрание за утре е първо четене на промени в Закона за регионалното развитие, внесени от МС, които предвиждат територията на страната да се обособява в един регион от ниво 1, а досегашните 6 района за планиране от ниво 2 да се трансформират в четири нови региона - Столичен, Северен, Източен и Южен.

В четвъртък парламентът ще разгледа на второ четене промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, внесени от Министерския съвет. След това се очаква депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за водите, както и в Закона за ограничаване изменението на климата, внесени от ПБ и МС.

В петък народните представители ще гласуват избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Предвиден е и редовен парламентарен контрол.