Министерският съвет предстои да разгледа доклад относно информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2026 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета. Редовното заседание започва в 10:00 ч.

В дневния ред е проект на Решение за определяне на обект „Завод за производство на барут – Бодрово“ за обект с национално значение.

Кабинетът ще обсъди решение за изменение и допълнение на Решение № 149 на Министерския съвет от 8 март 2017 г. за одобряване присъединяването на България към Международния алианс за възпоменание на Холокоста.

Правителството се очаква да одобри извършване на годишна вноска от България за финансиране на разходите на Антикорупционната мрежа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за Източна Европа и Централна Азия за изпълнение на Работната програма за периода 2023 - 2026 г.

Допълнителни разходи по бюджетите на министерствата на здравеопазването, енергетиката, земеделието, младежта и спорта, туризма, регионалното развитие и благоустройството и на вътрешните работи, предстои да обсъди правителството на редовното си заседание.