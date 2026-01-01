Около 300 евро са откраднати от кутия за дарения в православен храм в Казанлък. За кражбата е подаден сигнал в полицията на 17 ноември.

По данни на ОДМВР – Стара Загора, посегателството е извършено в периода между 20:00 ч. на 16 ноември и 13:00 ч. на 17 ноември.

Задигнаха пари от кутия за дарения от параклис в Кюстендилско

При огледа е установено, че в храма е проникнато след взломяване на стъкло на прозорец. От кутията за дарения са отнети около 300 евро.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.