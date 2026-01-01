България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят Румен Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане политическите послания да бъдат адаптирани към настоящия етап на преговорите за мир в Украйна.

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България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна чрез преговори, новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ е важна стъпка в тази посока. Европейските позиции трябва да подкрепят този процес, а езикът на общите документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от мирните преговори, се допълва в съобщението. Искането на българския премиер е политическите послания да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира.

Френската инициатива утвърждава като основи на сигурността в Европа Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България, посочват от правителствената пресслужба.

Инициативата е подкрепена от около 40 държави, сред които всички страни членки на Европейския съюз. Тя стъпва на установените формати на ЕС и НАТО, като обединява и държави извън тях около общи принципи за сигурност.

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Целта е съвместно изграждане на способности и общи действия срещу хибридните атаки, тероризма, организираната престъпност, производството и разпространението на наркотици и нелегалната миграция. Инициативата изрично зачита националните политики за сигурност и отбрана на всяка държава, се посочва в съобщението.

България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура срещу хибридни заплахи, допълват от правителствената пресслужба.

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Припомняме, че около 40 държави от т.нар. широка Европа, надхвърляща границите на Европейския съюз, приеха по време на срещата им в Дъблин специална „харта", в която са заложени основните принципи на сигурността. Документът обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес.

Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна, каза премиерът Румен Радев пред журналисти вчера в Дъблин, където участва в деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в заседание на лидерите на Европейския съвет.