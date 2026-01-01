Разполагаме с най-силния инструмент за регулиране на конфликта между Украйна и Русия и това е дипломацията, заяви премиерът Румен Радев. Министър-председателят участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в неформално заседание на лидерите на Европейския съвет днес и утре в Дъблин.

"Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Без участието на европейските държави не може да бъде изградена нова система за сигурност на континента", посочи Радев.

Коментарът му беше по повод дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта и преговорите в Абу Даби. Според Радев е положително, че дипломацията отново се разглежда като основен инструмент за прекратяване на войната, но европейските интереси трябва да бъдат защитени при обсъждането на бъдещите договорености. „Как можем да говорим за новата архитектура на сигурността в Европа, без да имаме Европа на масата за преговори?“, попита министър-председателят.

По думите му разговорите между Съединените щати и Русия не са достатъчни, за да бъдат решени въпросите, свързани с дългосрочната сигурност на континента. Той подчерта необходимостта да бъдат защитени интересите на Украйна, като същевременно се търси дипломатическо решение, което да гарантира устойчив мир.

"Голямата тема днес е конкурентоспособност чрез иновации, чрез свързаност и тук е силата на България, чрез достъпни цени на енергията, чрез защита на европейската демокрация и България много силно се вписва в тези ценности. България ще бъде домакин на срещата на върха за свързаност следващата година. Ще разгледаме и новия коридор за сухопътна връзка със страните от Залива. Водим тази политика на свързаност и продължаваме да разширяваме нейния обхват", каза още премиерът и допълни: "Искаме нашето географско положение най-сетне да се превърне в стратегическо предимство".

Румен Радев заяви още, че ще има среща с генералния секретар на Съвета на Европа.

„Ще имам среща с Ален Берсе, защото ние трябва да помагаме и да съдействаме Съветът да се утвърждава като гарант на демокрацията, за върховенството на правото. Ще поставя още веднъж темата, която продължаваме, че няма промяна в отношението на властите на РС Македония към нашите сънародници, напротив проблемите се задълбочават“, обясни той.