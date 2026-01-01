Франция отбелязва днес 11-годишнина от атентатите в Париж, отнели живота на 132 души и причинили травми на близо 500 души на 13 ноември 2015 г., припомнят френски медии.

По традиция трагичната годишнина ще бъде отбелязана с няколко възпоменателни церемонии на всички места, на които преди 11 години във френската столица вилня група ислямисти, а именно няколко заведения, концертната зала „Батаклан“ и „Стад дьо Франс“ в Сен Дени. На възпоменателните церемонии ще присъстват новият кмет на Париж Еманюел Грегоар, както и други представители на властите, редом с близки на жертвите и оцелели в нападенията.

Вечерта ще бъде отдадена почит на загиналите в специално създадената в тяхна памет градина в Париж, която беше открита на 10-ата годишнина от атентатите миналата година. Градината се намира на площад „Сен Жерве“ пред едноименната църква в Четвърти парижки район. Асоциацията на жертвите на атентатите от 13 ноември 2015 г. „Живот за Париж“ предлага тази вечер възпоменанието там да бъде за всички жертви на терористични прояви във Франция.

Проектирането на мемориалната градината беше възложено от властите на столицата на френската компания „Вагон ландскейпинг“, специализирана в оформяне на зелени градски пространства и на разнородни по размери градини и паркове. Преди да се превърне в градина, площадът пред църквата „Сен Жерве“ е бил пуста асфалтирана зона. В района се е откроявал само огромен бряст, датиращ от Средновековието и известен като „Брястът на Сен Жерве“ или „Брястът на правосъдието“. В подножието му едно време са били произнасяни присъди срещу нарушители на закона. Сега вековният бряст, символизиращ възтържествуването на справедливостта, е превърнат в ключов елемент в новата градина. Друг ключов елемент е маслиново дърво, кръстено „Маслиновото дръвче на мира“. То символизира вярата на французите в едно мирно бъдеще за Франция и за планетата.

В градината има разнородни цветя, храсти и дръвчета. Някои от тях цъфтят именно през есента в ярки цветове. Този есенен цъфтеж в градината цели да покаже, че споменът за убитите на 13 ноември 2015 г. ще остане винаги жив.

В градината има много алеи, като подредбата им не е на случаен принцип. Всъщност градината е разделена на шест тематични зони, подобно на шестте реални зони в Париж, в които се намират общо осемте места, поразени от терористите преди 11 години. В шестте тематични зони на градината се открояват гранитни блокове, напомнящи на надгробни паметници. Върху тях са изписани имената на местата, атакувани от терористите и имената на жертвите. Географията на шестте зони – тяхната форма и алеите около тях - напомня на действителната географията на общо осемте места, поразени от терористите. Специално замислено осветление вечерта създава усещането, че градината е осеяна с много свещи, горящи вечно в памет на жертвите.

Създателите на градината казват, че не са искали да се акцентира върху някоя от зоните повече от друга. Много медии сега например, като припомнят атентатите от 13 ноември 2015 г., често пъти акцентират върху касапницата в „Батаклан“, а оставят в сянка кървавите нападения на останалите места в Париж. Създателите на мемориалната градина казват, че са искали да покажат, че терорът е поразил с еднаква сила всяко едно от осемте атакувани места в Париж преди 11 години.

Градината обаче е проектирана не като място на дълбоко вкоренена в сърцата болка по изгубените близки, а като градина за ежедневна разходка на пенсионери, на младежи, на родители с техните деца, на служители по време на обедната им почивка, тоест като място, символизиращо победата на живота над смъртоносния терор. Създателите на градината са обособили и места, на които ще се събира вода, така че там да могат да се събират и много птици. Те са поставили и къщички за птици.

В края на 2029 г. или в началото на 2030 г. в Париж се очаква да бъде открит Мемориален музей за жертвите на тероризма. Голяма част от представената в него колекция от експонати ще бъде свързана именно с атентатите от 13 ноември 2015 г. Повечето от тези 500 предмета са дарени от близки на жертвите на атентатите, припомня Франс прес.

Терористичните актове от 13 ноември 2015 г. бяха трагичен финал на една черна за Франция година, белязана от серия от нападения. Тази черна година започна още на 7 януари 2015 г., когато двама братя терористи, вдъхновени от терористичната група „Ал Каида“, атакуваха редакцията на френското сатирично издание „Шарли ебдо“ по време на редакционно заседание и убиха 12 души, сред които водещите карикатуристи и журналисти Шарб, Оноре, Тинюс, Кабю и Волински, както и един полицай. На следващия ден терорист уби общинска полицайка в покрайнините на Париж. На 9 януари същият терорист атакува еврейски супермаркет в Париж и предизвика заложническа криза, при което бяха убити четирима души. Междувременно двамата терористи, атакували редакцията на „Шарли ебдо“, бяха открити в печатница недалеч от Париж. Специални сили атакуваха по едно и също време и печатницата, и еврейския супермаркет и ликвидираха общо тримата терористи, отговорни за серията от януарски атаки в столицата.

На 18 април 2015 г. 32-годишна майка беше убита на паркинг близо до Париж, а на 26 юни в Сен Кентен Фалавие беше обезглавен шеф на френска компания, като и двете атаки имаха терористични мотиви.

На 21 август 2015 г. мароканец, врекъл се във вярност на „Ислямска държава“, се качи тежковъоръжен във влака от Амстердам за Париж. Той носеше и бутилка с възпламеняема течност. Нападателят рани тежко пътник, но други пасажери, сред които и двама американски войници на ваканция в Европа, успяха да обезвредят терориста.

Терорът във Франция не приключи с атентатите от 13 ноември 2015 г. Вечерта на 14 юли 2016 г., когато французите честваха със заря националния си празник, терорист с камион се вряза в множество на крайбрежната алея в Ница и отне живота на близо 90 души, а над 450 души бяха ранени. Нападателят беше застрелян от полицията. През юли с различни възпоменателни прояви в Ница беше отбелязана 10-годишнината и от този терористичен акт.

Тази година годишнината от нападенията от 13 ноември 2015 г. се пада в контекст на силно социално напрежение във Франция, породено от нарастващите разходи за живот и от лошите условия във френските училища. Годишнината се отбелязва и в момент, в който нарастват хибридните заплахи в Европа, под формата на кибератаки срещу хладилни съоръжения на супермаркети, на кръвни банки, бомбени заплахи срещу самолети, срещу медии, срещу училища и срещу други ведомства.

Двадесет дни преди 13 ноември, въоръжен мъж откри стрелба от автомобил в градовете Трап и Ла Верие, в района на Париж. В атаката загина един човек, а няколко души бяха ранени, сред които и 12-годишно момиче. Заподозреният стрелец беше задържан. Според разследването той е избирал жертвите си заради етническия им произход и религията им. Това нападение показа, че 11 години след 13 ноември 2015 г. терорът все още може да покосява човешки живот във Франция.