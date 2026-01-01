Община Ловеч информира, че зоните за платено паркиране продължават да действат до окончателно произнасяне на пoследната съдебна инстанция.

Административният съд в Ловеч отмени приети от Общинския съвет в града разпоредби от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, свързани с цените за използване на платените паркинги.

Съдът отмени новите цени за платено паркиране в Ловеч

Съдът отмени текстовете, определящи цените за почасово паркиране, месечните абонаменти, служебния абонамент, индивидуалните паркоместа, локалното преференциално паркиране, отстъпките при предплащане, паркирането на автобуси и таксата за принудително задържане на автомобил със скоба.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.