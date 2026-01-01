Административният съд в Ловеч отмени приети от Общинския съвет в града разпоредби от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, свързани с цените за използване на платените паркинги. Решението е постановено по протест на прокурор от Окръжната прокуратура в Ловеч.

Съдът отменя текстовете, определящи цените за почасово паркиране, месечните абонаменти, служебния абонамент, индивидуалните паркоместа, локалното преференциално паркиране, отстъпките при предплащане, паркирането на автобуси и таксата за принудително задържане на автомобил със скоба.

В мотивите си съдебният състав приема, че при приемането на промените в наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Според магистратите мотивите към предложението за изменение не съдържат необходимата конкретна обосновка за целите на новата уредба, финансовите средства за прилагането ѝ и очакваните резултати.

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Съдът посочва, че в документите липсват финансови разчети, които да обяснят как е формирана цената от един лев на час за паркиране, размерът от 25 лева за поставяне на скоба и стойностите на различните абонаменти. Не са посочени никакви конкретни суми и финансови анализи, от които да може да се види какви суми са заплащали гражданите до приемането на това изменение в наредбата, какви суми следва да бъдат заплащани в бъдеще и в какъв размер ще е увеличението на приходите от предлаганата промяна.

Безспорно е, че след въвеждане на предложените цени, ще бъдат увеличени и финансовите задължения за гражданите и организациите, които ползват съответните услуги, поради което, за да бъде законосъобразно приетото изменение, е следвало да бъдат подробно описани конкретните причини, които налагат увеличението, както и очакваните финансови последици от същото. Изложените в мотивите положения са общи, не са конкретизирани и не изпълняват целите на закона, е посочено в решението на съда.

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Според него общите формулировки за повишаване на приходите и подобряване на административния контрол не изпълняват изискванията на Закона за нормативните актове. Съдът намира за формален и анализа за съответствие на предложените промени с правото на Европейския съюз.

В мотивите е подчертано, че липсата на достатъчно аргументи не позволява да се провери дали определените цени са съразмерни на преследваните цели и дали е избрана регулацията, която е по-благоприятна и най-икономична.

Административният съд приема, че оспорените разпоредби са незаконосъобразни и ги отменя. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.