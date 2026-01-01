Десетки хиляди потребители се оплакаха, че не могат да получат достъп до електронната си поща заради мащабен срив на услугата „Outlook“ на американската компания „Microsoft“. Компанията заяви, че работи „неуморно“ за отстраняването на проблема, предадоха световните агенции.

Първоначално технологичният гигант съобщи, че разследва сигнали за прекъсване на услугите в Северна и Южна Америка. По-късно уточни, че е потвърдил възможността проблемът да засегне достъпа до услугите на „Microsoft 365“ за потребители във всички региони на света.

Проблеми с Outlook и Microsoft Teams: Компанията съобщи за срив

Според сайта за проследяване на технически сривове „Даундетектор“ проблемът е засегнал продуктите на „Microsoft“ в 74 държави и територии – в цяла Америка, както и в отделни райони на Европа, Азия и Африка.

„Неуморно проучваме всички възможности за ограничаване на въздействието върху потребителите“, заяви „Microsoft“ в социалната мрежа Екс.

„Спряхме всички внедрявания на актуализации, пренасочваме допълнителна част от натоварването от засегнатата инфраструктура и рестартираме засегнатите сървъри, за да възстановим работата им“, добави компанията.

„Майкрософт 365“ е услуга, която обединява приложения като „Outlook“ и „Teams“.

Сривът наруши и работата на някои функции на асистентите с изкуствен интелект, които се свързват с акаунтите на „Microsoft“, за да четат електронни писма или да проверяват графици и календари.

Освен „Копилот“ – асистента с изкуствен интелект на „Microsoft“ – засегнати бяха и „Клод“ и „ЧатДжиПиТи“. Компаниите „Антропик“ и „ОупънЕйАй“, които разработват тези асистенти, съобщиха, че техните системи вече нямат достъп до услугите на „Microsoft 365“.

В САЩ около 130 000 потребители са съобщили за проблеми с „Outlook“, според данните на „Даундетектор“.

В съобщение, публикувано малко след 18 ч. местно време, „Microsoft“ заяви, че наблюдава „частично възстановяване на услугата“ и добави, че се опитва да пренасочи потребителския трафик към сървъри, които не са засегнати от проблема. Но впоследствие компанията каза, че предприетите мерки не функционират, както е било предвидено.

Сривът наруши комуникациите на редица обществени институции.