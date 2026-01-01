Microsoft съобщи за проблеми с мейлите на потребители на Exchange Online и с работата на Microsoft Teams, става ясно от публикации на компанията в социалните мрежи в четвъртък, предава abcnews.com

„Разследваме сигнали от потребители, които изпитват затруднения при достъпа до пощите си в Exchange Online чрез различни методи за свързване в Северна и Южна Америка“, съобщиха от компанията. По-рано Microsoft информира и за проблеми с достъпа до функциите на Microsoft Teams в Северна Америка.

Първоначално компанията посочи, че затрудненията в Exchange Online може да са свързани с повишено натоварване на инфраструктурата в няколко региона.

По-късно Microsoft уточни, че причината не е увеличен трафик, а неочаквано отпадане на редица сървъри, което е довело до допълнително натоварване на останалата инфраструктура.

„Не сме установили скорошна промяна, която да съвпада с началото на проблема. Разследването ни обаче показва, че неуспешните проверки на състоянието може да произтичат от конкретен компонент, отговорен за следенето на изправността на сървърите“, посочват от Microsoft в последното си съобщение.

От компанията допълват, че са предприели мерки, за да предотвратят засягането на още сървъри, докато работят по възстановяването на засегнатите.

По отношение на проблемите с Microsoft Teams технологичният гигант съобщи малко след първоначалния сигнал, че предприетите мерки са дали резултат и нормалната работа на услугата е възстановена.

Междувременно платформата Downdetector, която следи за прекъсвания в работата на онлайн услуги, отчете сигнали за проблеми както с Microsoft Teams, така и с Outlook, наред с други продукти на компанията.

От Microsoft уточниха още, че проблемът в Exchange Online може да засегне свързаността с услугите на Microsoft 365 за потребители във всички региони.

„Работим активно по всички възможни начини за ограничаване на въздействието. Спрели сме всички внедрявания, пренасочваме допълнителен трафик извън засегнатата инфраструктура и рестартираме засегнатите сървъри, за да възстановим работата им“, съобщиха от Microsoft.