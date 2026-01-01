Днес е петък 13-и - дата, която често се свързва с лош късмет. Милиони суеверни хора ще избягват срещите с черни котки, ще стоят далече от огледала от страх да не ги счупят и ще хапват безвкусни ястия, притеснени, че могат да разсипят солта. Други ще откажат да шофират.



За суеверните фаталната дата е истинско изпитание. Страхът от петък 13-и дори си има име и собствено научно название - параскевидекатриафобия. Терминът е събирателно от декатриафобията (страх от числото 13) и параскевифобията (страх от петък).

Най-абсурдните суеверия за петък 13-и

Според едни нарочената за зловеща комбинация е свързана с Библията - Исус Христос е бил разпнат в петък (Разпети петък), а Юда Искариотски, който се смята, че е предал Исус, е 13-ят апостол.



Според други суеверието започва на 13 октомври, петък, през далечната 1307 г. Тогава френският крал Филип IV издава заповедта за унищожаването на Ордена на тамплиерите, на който са приписвани всякакви смъртни грехове, включително и магьосничество. "Дейли стар" е събрал 13 страховити събития, които са се случили на тази дата:

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1. Удар от мълния



През август 2010 г. 13-годишно момче е ударено от мълния в Съфолк, Великобритания. Колкото и невероятно да звучи, това се е случило в 13 часа и 13 минути. За късмет момчето се е разминало само с леки изгаряния.



2. На тази дата се увеличава броят на инцидентите



В публикация от 1993 г., озаглавена "Вреди ли петък 13-и на здравето?", изследователи анализират пътните инциденти и болничните приеми на тази дата в сравнение с останалите петъци. Анализът показва, че макар по-малко хора да сядат зад волана в петък 13-и, болничните приеми се увеличават с 52 процента.



3. Самолетни катастрофи



Най-злокобната самолетна катастрофа, регистрирана в петък 13-и, се случва през октомври 1972 г., когато самолет се разбива в Андите. На място загиват 12 души, други умират при последвала лавина. Преди да им бъде оказана помощ 72 дни по-късно, оцелелите са принудени да се хранят с трупове. Инцидентът е претворен във филма "Живи".



4. На тази дата прогнозират края на света



Според прогнозите в петък 13-и през 2029 г. астероидът 99942 Апофис с диаметър 320 метра ще да премине опасно близо край Земята. Според учени от НАСА той е достатъчно голям, за да оцелее при преминаването през земната атмосфера. Ако падне на суша, астероидът може да опустоши регион с размерите на Тексас. Ако падне в океана, може да предизвика повсеместни вълни цунами.



5. Увеличава се броят на автомобилните катастрофи



Петък 13-и наистина е ден, който носи лош късмет на шофьорите, според статистика на пътните произшествия. Анализ на шест петъка 13-и, случили се между 2002 и 2006 г., направен от застрахователната компания "Норуич юниън", показва, че исковете за изплащане на обезщетение на този ден са били с 13 процента повече, отколкото в останалите дни.



6. Военни действия



През Втората световна война през септември 1940 г. в петък 13-и нацистите бомбардират Бъкингамския дворец.



7. Природни бедствия



На 13 ноември 1970 г. циклон отнема живота на 500 000 души в Бангладеш в едно от най-катастрофалните естествени бедствия, на които човечеството някога е било свидетел.



8. Потъване на кораби



През 2012 г. на тази дата частично потъва туристическият кораб Коста Конкордия. Загиват над 30 души.



9. Загуба на пари



Паричните загуби на всеки петък 13-и се изчисляват на около 900 милиона долара, тъй като много хора се страхуват да работят и пътуват на тази дата.



10. Игнориране на убийства



Едно от най-известните и брутални убийства в Ню Йорк се случва на тази дата. В петък 13-и през март 1964 г. управителката на бар Кити Дженовезе е нападната, малтретирана и изнасилена от непознат маниак, идентифициран впоследствие като Уинстън Моузли. Според публикация на в. "Ню Йорк таймс" 38 души са били свидетели на нападението, но никой не е повикал полиция. Трагичният случай заляга в курсовете по психология като илюстрация на "ефекта на страничния наблюдател" или "синдрома Кити Дженовезе", когато хората не реагират в дадена ситуация, допускайки, че някой друг ще го направи.



11. Убийства



На тази дата се извършват повече убийства. Едно от най-известните сред тях е убийството на 25-годишната проститутка Франсис Коулс на 13 февруари 1891 г., която става последната жертва на Джак Изкормвача.



12. На тази дата умира Тупак Шакур



Петък, 13 септември 1996 г., е черен ден за хип-хопа - рапърът Тупак Шакур умира в болница в Лос Анджелис от раните, които е получил при стрелба на 7 септември.



13. Денят на обесването



Петък е бил наричан Деня на обесването, тъй като е било обичайно в този ден да се екзекутират престъпници. Стъпалата до ешафода са били 13, също толкова са били врътките на възела на бесилото, 13 пенса се заплащали на палача. Американският пират Албърт Хикс е бил обесен в петък на 13 юли 1860 г. Той е признал, че през живота си е убил 100 души.