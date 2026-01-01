Обявиха цялостен пакет от мерки в размер на 2 млрд. евро в подкрепа на българските домакинства, бит и небитови потребители.

"Живеем в една безпрецедентна ситуация, започваме с пандемията от COVID-19, войната в Украйна, конфликтът в Иран, всичко оказа много сериозен натиск в международните енергийни пазари. Цените са безпрецедентни и действията на правителството са безпрецедентни. Държавата е плътно до бизнеса и до хората", обясни вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Той се обърна към бита и домакинствата. "Вашите цени - на тока и на парното няма да се увеличат през отоплителния сезон. Това го гарантирам. Не слушайте опозицията, не слушайте и не гледайте международните пазари. Категорично няма да допуснем увеличение на цените", каза Пулев.

Министърът на енергетиката Ива Петрова потвърди, че цените на електроенергията и парното за домакинствата са гарантирани.

Пулев бе домакин на среща с представители на бизнеса и синдикатите, на която бяха обсъдени конкретни мерки за подкрепа на предприятията, заради високите цени на електроенергията.

Срещата бе поискана от работодателите и двата синдиката с настояване за промяна на механизма за компенсиране за разходите за ток на небитовите потребители. Бизнесът и синдикатите настояха за спешна среща с властта заради рязкото поскъпване на електроенергията на борсата.

От юни до октомври борсовите цени на тока са се увеличили повече от два пъти, а за последната година - с 80%.