Битовите потребители няма да плащат повече за ток и парно до края на регулаторния период, който изтича в края на юни, а за бизнеса има компенсации, които се изплащат навреме. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

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Напълно разбираеми са притесненията на гражданите и на бизнеса във връзка с покачването на цените. Прави се паралел със ситуацията от 2022 г. с рекордни нива на цените, които все още не са достигнати, но тенденцията върви в тази посока, посочи тя.

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Петрова призова да не се всява допълнително напрежение.

По думите ѝ дружествата в системата на енергетиката са подготвени за предстоящи зимен сезон и изпълняват задълженията си, за да осигурят съответната енергия.

Има увеличение на цената на природния газ, който продава „Булгаргаз“, но все още сме съществено под пазарните нива. Ефектът по отношение на топлофикациите ще бъде компенсиран чрез наличните закони механизми, отбеляза Петрова.

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Тя изтъкна и големите задължения на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“, но подчерта, че общественият доставчик не прекъсва доставките към дружеството.

По думите ѝ в София има над 400 аварийни ситуации и пет или шест ремонти екипа, които трябва да покрият тези ситуации и ако има проблем с топлоснабдяването, това не е заради „Булгаргаз“, а заради организация на ниво „Топлофикация София“.