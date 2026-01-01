Председателят на КЕВР Пламен Младеновски увери, че не са налице предпоставки за увеличение на цената на топлинната енергия. "Аз лично не очаквам промяна на цените от 1 януари. Българските граждани могат да бъдат спокойни", каза той.

По думите му цената на природния газ се очаква да остане стабилна поне до Нова година, а фючърсните пазари показват тенденция към понижение през зимните месеци, когато потреблението традиционно е най-високо.

Младеновски обясни, че при електроенергията регулаторът разполага с допълнителни резерви, които могат да бъдат използвани за запазване на действащите цени.

„При цената на електрическата енергия имаме други резерви, които ще използваме, така че аз лично не очаквам промяна на цените от първи януар и българските граждани могат да бъдат спокойни“, заяви председателят на КЕВР.

КЕВР ще използва вътрешни резерви за запазване на цените

На въпрос дали ще бъдат преразгледани определените от 1 юли цени, Младеновски посочи, че регулаторът трябва да отчете настъпилите промени, но целта е те да не се отразят върху сметките на потребителите.

„Но чрез вътрешно системно преразпределение в структурата на разходите ще успеем да запазим определените цени от първи юли и да не ги променим от първи януари“, заяви той.

Така според прогнозата на председателя на КЕВР цените, определени от началото на юли, могат да останат непроменени и след Нова година. Изказването му обаче не представлява окончателно решение на регулатора.

Кога започва отоплителният сезон в София?

Младеновски коментира и очакваното начало на отоплителния сезон в столицата.

По думите му отоплението в София се очаква да бъде пуснато през следващата седмица, като не е изключено това да се случи още в края на настоящата.

Председателят на КЕВР беше попитан и за разговорите около задълженията на „Топлофикация София“. Той насочи въпроса към дружеството и другите заинтересовани страни, без да предостави конкретна информация за развитието на преговорите.