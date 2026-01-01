Трагедията на автомагистрала „Тракия“ преди дни, при която загинаха 12 души, а над 50 бяха ранени в две верижни катастрофи с участието на 86 превозни средства, постави важния въпрос: какво трябва да направим, ако попаднем в подобен масов сблъсък? Как да реагираме, ако автомобилът ни бъде ударен, как да помогнем на пострадалите и какво да предприемем, ако останем блокирани на магистралата за часове?

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В такава ситуация водачът не разполага с много време за реакция. Пред него може да има ударени автомобили, зад него да продължават да се движат други превозни средства, а видимостта и възможността за безопасно напускане на автомобила да са ограничени.

Първото решение: Да останете в автомобила или да излезете?

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Това е един от най-трудните въпроси при верижна катастрофа. Няма универсален отговор, който да е правилен за всяка ситуация. Решението зависи от състоянието на автомобила, наличието на непосредствена опасност и възможността човек да се премести на безопасно място.

В указанията си за действия при пътнотранспортно произшествие Министерството на вътрешните работи посочва, че ако човек е блокиран в автомобила или е пострадал, трябва по възможност да се евакуира от превозното средство. Ако с него пътуват други хора, трябва да им помогне да излязат, когато това е възможно. Ако някой е затиснат от конструкцията на автомобила, не бива да се предприемат рисковани опити за освобождаването му.

При катастрофа на магистрала обаче напускането на автомобила също може да бъде опасно. Водачът трябва да прецени дали може да излезе, без да попадне на пътното платно, където продължават да се движат други автомобили.

Българският Червен кръст препоръчва при пътен инцидент на магистрала човек да използва светлоотразително облекло и да застане зад предпазната мантинела, когато това е възможно и безопасно. Организацията изрично предупреждава да не се пресича магистрала пеша.

Независимо дали самият водач е пострадал, или е станал свидетел на ранени хора, той трябва да подаде сигнал на телефон 112. Операторите са специално обучени да приемат сигнали за подобни инциденти, да съберат необходимата информация и да я предадат на съответните служби. При необходимост те могат да дават указания на обаждащия се как да реагира до пристигането на помощта. Важно е човек да съобщи точното местоположение, броя на пострадалите, ако е известен, и дали има затиснати хора или опасност от пожар.

Какво да направите, ако автомобилът ви е ударен и сте блокирани?

При сериозен сблъсък автомобилът може да бъде деформиран, вратите да не се отварят или пътниците да останат притиснати в купето.

В подобна ситуация най-важното е да не предприемате действия, които могат да застрашат допълнително вас или останалите пътници.

Според указанията на МВР, ако човек не може да напусне автомобила или друг пътник е затиснат от конструкцията му, трябва да изчака помощта на компетентните органи, вместо да прави рискови опити за освобождаване.

МВР

Ако има непосредствена опасност за живота, например пожар, ситуацията изисква спешна реакция. Българският Червен кръст посочва, че пострадал може да бъде изведен принудително само когато се намира в пряка и неконтролируема опасност и това може да стане, без помагащият да излага собствения си живот на риск.

Можем ли да сменим посоката на движение, за да избегнем блокирания участък?

Някои водачи може да решат самостоятелно да напуснат магистралата през близък пътен възел, да потърсят обходен маршрут или дори да предприемат движение назад или в насрещното платно. Съгласно Закона за движението по пътищата движението назад по автомагистрала е забранено, както и обратното движение. Аварийната лента не е лента за изпреварване или заобикаляне на задръстване.

Шофьорите трябва да спазват указанията на органите, които са на място и управляват движението, а не самоволно да избират маршрут, тъй като това може да застраши другите участници в движението.

Кога трябва да се обадите на 112 и какво да съобщите?

При верижна катастрофа сигналът до телефон 112 е от особено значение, защото може да има множество пострадали, затиснати хора и опасност от пожар.

МВР посочва, че при подаване на сигнал трябва да се предостави възможно най-точна информация за:

- Мястото на инцидента – посока на движение, автомагистрала, близък пътен възел или друг ориентир.

- Вида на произшествието – колко приблизително автомобила участват, има ли тежкотоварни превозни средства.

- Броя на пострадалите – ако е възможно да бъде установен.

- Допълнителните опасности – има ли затиснати хора или опасност от пожар.

- Данни за подаващия сигнала – име и телефонен номер.

Тези указания са публикувани от МВР в раздела за действия при пътнотранспортни произшествия.

Телефон 112 е денонощен и безплатен. След приемането на сигнала информацията се насочва към съответните служби – полиция, пожарна и спешна медицинска помощ.

МВР

Как да помогнете на другите пострадали?

При верижна катастрофа е много вероятно да има хора, които се нуждаят от незабавна помощ, но не могат сами да напуснат автомобилите си.

Българският Червен кръст подчертава, че преди оказването на първа помощ трябва да се оцени безопасността на мястото. Сред опасностите, за които трябва да се следи, са движещите се автомобили, пожарът и електричеството. Ако не е възможно да се помогне безопасно, трябва да се потърси спешна помощ и да се изчака пристигането на специализираните екипи.

Ако мястото е безопасно и човек има необходимите умения, може да окаже първа помощ на пострадалите.

Особено важно е да не се предприемат самостоятелни опити за изваждане на хора от смачкани автомобили, когато те са затиснати. При подобни действия съществува риск от допълнителни травми. Това е и причината МВР да препоръчва при невъзможност за освобождаване да се изчака намесата на компетентните органи.

Българският Червен кръст препоръчва при инцидент на магистрала хората да се отдалечат от опасната зона и да застанат зад мантинелата, когато това е безопасно. Организацията предупреждава и срещу опитите за пресичане на магистралата пеша.



Поставянето на предупредителен триъгълник също не трябва да се превръща в риск. Законът за движението по пътищата предвижда на автомагистрала той да бъде поставен на разстояние не по-малко от 100 метра от повреденото превозно средство. Това обаче не означава, че човек трябва да върви по активните ленти, ако обстановката не позволява безопасно поставяне.

Какво казва законът, ако сте участник в катастрофата?

Освен непосредствената опасност за живота и здравето, участниците в пътнотранспортно произшествие имат и конкретни задължения.

Съгласно чл. 123 от Закона за движението по пътищата водачът, участвал в катастрофа с пострадали хора, трябва да уведоми МВР, да остане на мястото и да изчака пристигането на компетентните органи. До идването им трябва да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него. Законът предвижда също автомобилът да не бъде местен, ако не пречи на движението, както и да не се променя състоянието му до пристигането на органите на МВР.

При верижна катастрофа водещ приоритет винаги трябва да бъде опазването на човешкия живот и предотвратяването на допълнителни рискове за пострадалите и останалите хора на мястото на инцидента.