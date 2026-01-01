Във вторник сутринта автомагистрала „Тракия“ се превърна в сцена на една от най-тежките пътни трагедии в съвременната ни история. В отсечката между пътните възли „Кабиле“ и „Зимница“ (при 289-и и 294-и километър) падна внезапна, плътна като стена мъгла. Видимостта от 80 метра се свива светкавично до едва 10 метра, предаде Vesti.bg.

Резултатът е опустошителен: две верижни катастрофи в двете платна, 86 участващи превозни средства, 12 загинали и 50 ранени, сочат данните към момента. Свидетелски разкази описват как шофьорите в платното за София са се разсеели от горящите превозни средства в платното за Бургас и секунди по-късно са се врязали един в друг.

Мъглата на магистрала е един от най-опасните феномени, защото скоростта там е висока, а разстоянието за спиране се увеличава драстично. Ето какво трябва и какво в никакъв случай да не правите, ако попаднете в подобна ситуация:

Реакция в първите секунди: Какво да направите веднага

Намалете скоростта плавно, НЕ натискайте рязко спирачки: Рязкото спиране в мъгла е сигурен начин автомобилът зад вас да се вреже в задната ви част. Намалявайте предавките и плавно натискайте спирачката, за да светнат стоповете и да предупредите движещите се отзад.

Включете аварийните светлини: При рязко падане на видимостта под 20-30 метра веднага пуснете аварийните светлини. Това е най-яркият и бързо забележим сигнал за шофьорите зад вас.

Включете задния фар за мъгла: Той е проектиран да пробива гъстата мъгла. Важно: Изключете го веднага щом мъглата се разсее или зад вас се приближи кола на близко разстояние, за да не заслепявате колегите си.

НЕ пускайте дълги светлини: Дългите светлини се отразяват в капчиците вода в мъглата и създават т.нар. „бяла стена“ пред очите ви, което прави видимостта още по-лоша. Използвайте само къси светлини и предните фарове за мъгла.

Поведение на пътя и дистанция

Утроете дистанцията: При скорост от 90 км/ч автомобилът изминава 25 метра за една секунда. В мъгла спазвайте правилото за поне 4-5 секунди разстояние от колата пред вас.

Следете пътната маркировка: Не гледайте в измислени точки напред. Фиксирайте непрекъснатата бяла линия отдясно (края на платното). Тя е най-сигурният ви ориентир за пътя.

Не спирайте в аварийната лента. Това е една от най-честите фатални грешки. В гъста мъгла аварийната лента се превръща в капан - идващите отзад шофьори често я бъркат с лентата за движение и се забиват в спрелите коли.

Какво да направите, ако настъпи катастрофа или колоната спре?

Напуснете автомобила веднага. Ако колата ви е спряла поради верижен сблъсък или блокиран път, не оставайте вътре. Неизвестно колко още автомобила и тежки камиони се движат с висока скорост зад вас.

Слезте от дясната страна: Облечете светлоотразителна жилетка (дръжте я в купето, а не в багажника) и излезте през дясната врата.

Прескочете мантинелата: Отдалечете се максимално бързо зад мантинелата в банкета или на тревната площ. Това е единственото наистина безопасно място на магистралата в такъв момент.

Не се разсейвайте от случващото се в другото платно: Пазете вниманието си 100% върху ситуацията около вас. Инцидентите край Ямбол доказаха, че гледането в чуждото платно може да доведе до вторична катастрофа.