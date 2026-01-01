Двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, в района на Ямбол, предизвикаха реакции сред представители на политическите партии. По последни данни 12 души са загинали, а 48 са ранени при инцидентите, станали в условията на гъста мъгла.

Политици изразиха съболезнования към близките на жертвите и подкрепа за пострадалите и спасителните екипи, а част от тях поставиха въпроси за действията на институциите и пътната безопасност.

Председателят на НС: Всички сме съкрушени от ужасната трагедия

Съболезнования на семействата и близките на загиналите на магистрала "Тракия", написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова във Фейсбук.

"Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите", написа Доцова.

В поста си тя изразява признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които се борят за всеки един живот.

Бойко Борисов: Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази съболезнования към близките на загиналите и подкрепа за медиците, които се борят за живота на пострадалите.

„Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот. Съболезнования на близките на загиналите. Желая успех на лекарите, които се борят за живота на пострадалите!“, заяви Борисов.

Ивайло Мирчев: Няма думи, които могат да утешат близките на жертвите

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев също изрази съпричастност към семействата на загиналите и пострадалите при тежките катастрофи.

В публикация във Фейсбук той посочи, че няма думи, които могат да утешат хората, загубили свои близки в трагедията.

„С цялата си съпричастност сме до семействата на жертвите и до пострадалите. Надяваме се на възстановяване на ранените и изказваме признателност на всички, които продължават спасителните усилия“, написа Мирчев.

Калин Стоянов с остри критики към ръководството на МВР

Остри критики към вътрешния министър Иван Демерджиев отправи Калин Стоянов, представен в предоставената информация като депутат от ДПС и бивш ръководител на МВР.

Стоянов обвини ръководството на Министерството на вътрешните работи и отговорните институции в неспособност да овладеят ситуацията с пътната безопасност в страната.

От "Възраждане" настояват за пълно и прозрачно разследване

Загубата на човешки животи е най-тежката последица от една трагедия. Зад сухата статистика стоят човешки съдби, семейства, родители, деца и близки, чиито животи никога повече няма да бъдат същите, се казва в позиция на "Възраждане", разпространена от пресцентъра на партията. Те настояват за поемане на персонална отговорност при установени пропуски.

Зад всеки загубен човешки живот стоят разбити семейства и болка, която никога няма да отмине. За несвършената работа трябва да има отговорност, се казва в текста.

Политическата сила изказва най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ и пожелава бързо и пълно възстановяване на всички пострадали и сили на техните близки в този тежък момент.

Правителството и отговорните институции не могат да се ограничават до реакция след поредната трагедия, се заявява още в позицията. Според "Възраждане" българските граждани имат право на безопасни пътища, адекватна сигнализация, навременни предупреждения и работещ контрол. Трябва да се установи дали са били предприети всички възможни превантивни мерки при тежките метеорологични условия и дали институциите са реагирали своевременно, пише в позицията.

„Възраждане“ настоява за пълно и прозрачно разследване, публични отговори за действията на отговорните институции и поемане на персонална отговорност при установени пропуски. Не приемаме загубата на човешки животи да бъде последвана от институционално мълчание, прехвърляне на вина и забравени обещания, заявяват от партията.

Васил Терзиев изрази съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на автомагистрала „Тракия“

Кметът на София Васил Терзиев изрази съболезнования на близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала (АМ) „Тракия“ във Фейсбук.

Терзиев изрази надежда пострадалите да се възстановят. „Благодаря на спасителните екипи и медиците, които се борят за живота на хората в тези тежки часове“, написа още кметът.