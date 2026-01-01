Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) призова хората в цялата страна да дарят кръв след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които има загинали и десетки ранени.

От НЦТХ призовават всички, които са здрави и отговарят на условията за кръводаряване, да посетят най-близкия център по трансфузионна хематология и да дарят кръв, предава БТА.

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„Нуждата от кръв е постоянна!“, посочват от центъра. Кръв и кръвни съставки са необходими всекидневно за лечението на пострадали при пътни произшествия и на тежко болни пациенти, както и при спешни операции.

От НЦТХ насърчават хората да даряват и извън кампаниите по повод конкретен инцидент или извънредна ситуация. Центърът работи денонощно, за да осигурява кръв и кръвни съставки за нуждите на лечебните заведения при спешни състояния, тежки инциденти и други медицински случаи, се посочва в публикацията.

Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ)-Бургас също организира кръводарителска акция в помощ на ранените при тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", съобщиха от болницата.

От лечебното заведение призовават гражданите да се включат и да дарят кръв за пострадалите. От лечебни заведения, в които са настанени ранени при инцидента, вече са постъпили заявки за кръв и кръвни продукти, които да се използват за лечението им.

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Всеки, който желае да дари кръв, може да го направи в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас. Секторът по кръводаряване се намира в жълтата сграда зад ДКЦ I (бившата Първа поликлиника). Днес е осигурен извънреден екип, който да остане след приключване на работното време, утре сутринта акцията продължава от 7:30 часа

От болницата призовават всички, които имат възможност, да се включат в акцията, независимо от кръвната си група. Кръводаряването ще помогне за осигуряването на необходимите количества кръв и кръвни съставки за лечението на пострадалите, както и за поддържането на резервите за други спешни случаи. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, след преценка на медицински специалист. Желателно е дарителите да бъдат отпочинали, да са закусили и задължително да носят документ за самоличност.

МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” отправи също призив за кръводаряване заради пострадалите в тежката катастрофата на магистрала "Тракия", които са настанени в болницата.

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Някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане, съобщиха от лечебното заведение.

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Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8:00 до 14:30 часа в Кръвния център на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ-2 - бившата Трета поликлиника.